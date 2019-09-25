تشريعية 2019: جندوبة: قائمة الجبهة الشعبية ستعمل على خلق مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل امكاناتها

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- يستند برنامج قائمة الجبهة الشعبية المترشحة لخوض الانتخابات التشريعية عن دائرة جندوبة إلى قراءة ومقترحات واقعية مستمدة من الواقع المعيش بالجهة وفق ما أكده مدير الحملة الجهوية بلقاسم العريضي في تصريح ل(وات) الاربعاء اثناء تنظيم أعضاء القائمة لجولة داخل السوق الاسبوعية بجندوبة واتصالهم بالمواطنين لشرح ما جاء في البرنامج الذي قسم في ابرز ما يمكن تحقيقه لكل معتمدية من المعتمديات التسع المشكلة للولاية.ففي طبرقة يعمل رئيس قائمة الجبهة الشعبية رؤوف حفاصنية وبقية الأعضاء السبع لاقناع الناخبين من خلال تعهدهم بضرورة صيانة وتعبيد الطرقات والارصفة وتهيئة المسالك الريفية وإيجاد حل جذري لمصب النفايات وتفعيل المطار وصيانة الميناء الترفيهي وميناء الصيد البحري والشواطئ وبعث فضاءات ترفيهية وثقافية ومدينة العاب تستجيب لمتساكتي الجهة والوافدين عليها من السواح وحل مشكلة المياه بالمناطق السقوية المتعثرة منذ زمن ليس بالقصير.وفي معتمدية عين دراهم فإن النهوض بالبنى التحتية وإيجاد حل جذري لمقاومة الكوارث الطبيعية وبناء دار للثقافة هي أهم النقاط التي سيدافع عنها مرشحو الجبهة في حال نالوا ثقة الناخبين للفوز بمقعد او اكثر في الانتخابات التشريعية وفق ما ذكره مدير الحملة.وفي معتمدية فرنانة الجهة الأكثر فقرا فإن تحريك المطلب المتعلق بالمنطقة الصناعية جنتورة وصيانة الطرقات الرابطة بين المدينة وظهيرها الحدودي والاحاطة بالمرأة في مجال الفلاحة هي النقاط الابرز التي تستوجب العمل عليها.وفي معتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان افان العمل على استرجاع الأراضي الدولية وإعادة توزيعها بشكل عادل وحماية مدينة بوسالم من الفيضانات والتحقيق في قرارات غلق بعض المناجم بالجهة ومراجعة اسعار مياه الري تعد في نظر مرشحي الجبهة من أؤكد الملفات التي تتطلب المتابعة والدفاع.وفي معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية فإن الاعتناء بالبنى التحتية وتوفير الماء الصالح للشراب واعفاء صغار الفلاحين من الديون والعناية بالقطاع الصحي وتنشيط القطاع السياحي وتركيز وحدات تحويلة بعد تهيئة المناطق الصناعية هي أيضا ملفات تتصدر لائحة القائمة.وتتطلب معتمديتي غار الدماء و وادي مليز إعادة فتح مصنع الفولاذ المغلق منذ سنوات وتطوير مراكز الاصطياد بعين سلطان وأحياء مشروع الطريق السياحية وشتاتة طبرقة وتوسيع المنطقة السقوية بالجهة وتأهيل المعبر الحدودي الجليل.