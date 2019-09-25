تشريعية 2019: القصرين: قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري تفتتح اليوم حملتها الانتخابية

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- شرعت قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري المترشحة للإنتخابات التشريعية لسنة 2019، اليوم الاربعاء، بالدائرة الإنتخابية القصرين في تنفيذ حملتها الانتخابية من خلال تنظيم خيمة دعائية وسط مدينة القصرين تولى خلالها ممثلوها توزيع المطويات على المارّة وشرح الخطوط العريضة لبرنامجهم الإنتخابي.وذكر مدير الحملة الإنتخابية للقائمة الناصر التليلي في تصريح لمراسلة (وات) بالقصرين بأن برنامج قائمتة الإنتخابي يرتكز على جملة من النقاط المتصلة بالمجالات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتربوية والبيئية والثقافية والتي تهدف إلى الإرتقاء بولاية القصرين ودفع عجلة التنمية بها.وبين ان قائمته تدعو الى بعث شركات ومؤسسات صناعية كبرى بالجهة تستقطب اليد العاملة المحلية مع دعم وتأهيل شركة فسفاط جدليان وفرض مساهمتها في تنمية المنطقة وحسن إستغلال الثروة الرخامية بتالة وفوسانة لتحقيق إستثمارات قادرة على إنشاء معامل لتحويل الرخام للقضاء على البطالة الى جانب العمل على تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات القانونية الخاصة ببعث المؤسسات الإقتصادية والفلاحية.وفي المجالين الإجتماعي والتربوي، بيّن التليلي أنه سيتم السعي في حال فوز قائمته في الإنتخابات البرلمانية المقبلة إلى إيجاد مواطن شغل لفائدة المعطلين عن العمل وإلى الإحاطة والعناية بالفتاة الريفية ودعم قدراتها وتأهيلها لتأدية دورها في التنمية الإقتصادية مع العمل على إيجاد حلول جذرية لملف الحضائر والإحاطة والعائلات المعوزة للحدّ من ظاهرة الفقر ومحاولة تعديل الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى العناية بالتعليم والحدّ من ظاهرة الإنقطاع المبكر عن الدراسة وتعزيز برامج تهيئة وترميم المؤسسات التربوية بكامل المناطق وخاصة الريفية منها.أما النقاط المتصلة بقطاعات الفلاحة والصحة والبيئة والثقافة فتتمثل أهمها وفق ذات المتحدث في الحرص على تثمين الصناعات الفلاحية وتركيز مؤسسات صناعية تمويلية في إنتاج التفاح والتين الشوكي والإكليل وزيت الزيتون والعسل الغابي ومادة الزقوقو وربط المناطق الريفية بشبكات الماء الصالح للشراب وبعث مجالس ولجان تمثل الأحياء لبلورة النقائص في المجالس الجهوية والبلدية، مع الحرص على إعادة هيكلة المستشفى الجهوي بالولاية والمستشفيات المحلية ودعمها بالموارد المادية والبشرية التي تتماشى مع حاجيات المواطنين.