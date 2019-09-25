تشريعية 2019- قابس : قائمة البديل التونسي تتعهّد بانجاز مشروع قابس الخضراء

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - واصلت اليوم قائمة حزب البديل التونسي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس حملتها الانتخابية وكانت لها اتصالات مباشرة بالمواطنين في سوق جارة بقابس المدينة وبالسوق الأسبوعية في مارث.
وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها رضا فرحات في برنامجها الانتخابي بالعمل على معالجة الملف البيئي بقابس معالجة نوعية تساعد على تغيير المنوال التنموي الحالي، مؤكّدة انها ستعمل على انجاز مشروع قابس الخضراء الذي أعدّت بشأنه وفق قول رئيسها تصورا متكاملا ولديها كل الآليات اللازمة لانجازه، مشيرا الى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في أوضاع مدينة قابس وسيعيد لها بريقها.
كما تعهدت القائمة بالعمل على النهوض بالوضع الصحي بالجهة بانجاز المستشفى الجامعي الجديد وكلية الطب وبتطوير المستشفيين المحليين بالحامة ومارث الى مستشفيين جهويين والنهوض بالخدمات الصحية بمختلف مناطق ولاية قابس بتوفير التجهيزات والعنصر البشري اللازم لمختلف الهياكل والمؤسسات الصحية.
وأكّد برنامجها الانتخابي أيضا على ضرورة تطوير قطاع النقل وإنشاء محطة عصرية متعددة الوسائط إلى جانب العمل على دفع الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات ومعالجة البطالة بالتشجيع على بعث المؤسسات الناشئة وبانجاز المشاريع الكبرى المعطلة ومن بينها مشروع المدينة الاستشفائية بالحامة والمنطقة السياحية البيئية المندمجة في قابس الجنوبية.
وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها رضا فرحات في برنامجها الانتخابي بالعمل على معالجة الملف البيئي بقابس معالجة نوعية تساعد على تغيير المنوال التنموي الحالي، مؤكّدة انها ستعمل على انجاز مشروع قابس الخضراء الذي أعدّت بشأنه وفق قول رئيسها تصورا متكاملا ولديها كل الآليات اللازمة لانجازه، مشيرا الى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في أوضاع مدينة قابس وسيعيد لها بريقها.
كما تعهدت القائمة بالعمل على النهوض بالوضع الصحي بالجهة بانجاز المستشفى الجامعي الجديد وكلية الطب وبتطوير المستشفيين المحليين بالحامة ومارث الى مستشفيين جهويين والنهوض بالخدمات الصحية بمختلف مناطق ولاية قابس بتوفير التجهيزات والعنصر البشري اللازم لمختلف الهياكل والمؤسسات الصحية.
وأكّد برنامجها الانتخابي أيضا على ضرورة تطوير قطاع النقل وإنشاء محطة عصرية متعددة الوسائط إلى جانب العمل على دفع الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات ومعالجة البطالة بالتشجيع على بعث المؤسسات الناشئة وبانجاز المشاريع الكبرى المعطلة ومن بينها مشروع المدينة الاستشفائية بالحامة والمنطقة السياحية البيئية المندمجة في قابس الجنوبية.
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Par:slimene (France )
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