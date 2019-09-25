التشريعية 2019: نابل 2: القائمة المستقلة نحبك يا تونس توفير مياه الري وايقاف انتشار مرض التريستيزا بغابة القوارص من ابرز اولوياتنا

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- ابرز رئيس القائمة المستقلة "نحبك يا تونس" المترشحة للانتخابات التشريعة بدائرة نابل 2 محمد علي بلطيفة ان البرنامج الانتخابي ينطلق من خصوصية الدائرة و جعل من اولوياته التعهد بايجاد حلول لاشكاليات القطاع الفلاحي بالمنطقة ومن ابرزها توفير مياه الري والتعجيل بايجاد الحلول لوقف انتشار مرض التريستيزا الذي يصيب غابة القوارص بمناطق منزل بوزلفة وبني خلاد وسليمان.وتعهد بلطيفة في تصريح ل/وات/ على هامش تواصل الحملة الانتخابية لقائمة " نحبك يا تونس" والتي ترتكز على الالتقاء بالمواطنين بمعتمديات منزل بوزلفة وبني خلاد وتاكلسة وسليمان وقرنبالية بان قائمته ستعمل، اذا حظيت بثقة الناخبين، على حل اشكاليات الفلاحين وعلى ايجاد اليات لانقاذ الفلاحين الصغار الذين يمرون بصعوبات بسبب المديونية فضلا عن العمل على توفير التشجيعات لدفع الاستثمار الفلاحي خاصة في صفوف الشباب وتمكينهم من مقاسم من الاراضي الدولية.وابرز ان الدائرة تتميز بكونها القطب السياحي الاول في تونس (الحمامات و سليمان وقربص) ولها من المكامن والقدرات على التطور اكثر خاصة في مجال السياحة البديلة متعهدا بان قائمته ستعمل على تطوير برامج للتشجيع على بعث مشاريع سياحية مجددة على غرار السياحة الريفية والبيئية بمعتمدية تاكلسة وتطوير مدينة قربص لتصبح قطبا للسياحة الاستشفائية فضلا عن العمل على اعادة جدولة ديون القطاع السياحي للمحافظة على مواطن الشغل التي توفرها.وبين بنلطيفة ان قائمته ستدافع على اقامة العدالة بين مختلف المعتمديات المكونة للدائرة الانتحابية نابل 2 متعهدا بانه سيدافع على تطوير الخدمات الادارية وتقريبها من المواطنين بجعل مدينة قرنبالية عاصمة ادارية ثانية بولاية نابل.واشار الى ان قائمته ستعمل على فك عزلة عديد المناطق عبر الدفع على تركيز تطوير النقل الحديدي بمعتمديات الدائرة وربطها بالخط الحديدي ببرج السدرية فضلا عن تطوير مستشفى قرنبالية ليصبح قادرا على تلبية احتياجات متساكني 7 معتمديات تعد قرابة نصف سكان الولاية.