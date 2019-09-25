تشريعية 2019- جندوبة : رئيس قائمة حركة النهضة يتعهد بالعمل مع بقية الفاعلين على حلحلة معيقات التنمية وتطوير الجهة

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- تسعى حركة النهضة من خلال قائمتها المتقدمة للانتخابات التشريعية بدائرة جندوبة إلى اقناع الناخبين بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق المزمع تنظيمه في 6 أكتوبر القادم والذي وصفه رئيس القائمة توفيق الزايري بالمفصلي بالنسبة للبلاد عموما والجهة خصوصا.واعتبر الزائري أن الوضع الجهوي والتنموي لولاية جندوبة يتطلب العمل على المشترك بين المواطنين من جهة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين من جهة أخرى بهدف حلحلة وضع شبكة مياه الري التي لم تعد تقبل الانتظار كما الشأن بالنسبة لديون الفلاحين وصندوق الجوائح التي تستوجب هي الأخرى التعجيل لإنهاء انتظار الفلاحين وتعميم إيصال الماء الصالح للشرب إلى كل المواطنين.اما المناطق الصناعية ومناطق التبادل الحر وتطوير القطاع السياحي وتحويل طبرقة إلى قطب جاذب على الاقل من خلال تفعيل نشاط المطار واحداث مشروع "التليفريك" فكل هذه الأهداف والانتطارات ما زالت تمثل إجماعا بين مختلف الحساسيات وبالتالي فهي تتطلب توحيد الجهود والعمل على تحقيقها لابناء الجهة.وفي المجال الصحي فإن الوضع يتطلب التعجيل في تزويد المؤسسات الصحية بالمعدات إذ أن آلة المفراس "السكانير" على سبيل الذكر لا الحصر التابعة للمستشفى الجهوي بجندوبة معطبة منذ منتصف 2018 ونقص الأدوية واطباء الاختصاص هو الآخر مازال يمثل عائقا أمام حق المرضى في خدمات جيدة وقريبة مثل ما يتطلبه الوضع التعليمي من دعم للمؤسسات التربوية وإعادة صيانة المهترئ منها وإيجاد حل لاَوقات الفراغ بالنسبة التلاميذ.ولم يخف رئيس قائمة حركة النهضة في حديثه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم وهو بصدد مشاركة عدد من انصاره في توزيع مطويات تحمل شعار ورقم وبرنامج قائمته في وسط مدينة جندوبة أن نتائج الانتخابات الرئاسية دفعت بأعضاء الحركة إلى مراجعة موقفها وتعديله تجاه رسائل الشباب المطالبة بالتشغيل والمشاركة في صناعة القرار وتمثيلها، لذلك تعهّد في حال انتخب عضوا بالبرلمان على تكريس هذه المطالب وهذه الحقوق والمساهمة في بنائها وتوفير الظروف اللازمة لها بدءا من مساعدة الشباب على بعث مشاريع خاصة وصولا إلى تشريكهم في دوائر القرار السياسي.