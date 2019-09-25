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تشريعية 2019: سليانة: تواصل نشاط عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بعدد من المعتمديات

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - تتواصل منذ صباح اليوم الأربعاء، الحملة الانتخابية لعدد من القائمات المترشحة عن دائرة سليانة، بكل من معتمديات برقو والروحية وكسرى ومكثر و العروسة.
فقد ارتكز برنامج القائمات المستقلة "التحدي" و"اليد في اليد" و"بذل وعطاء' على الاتصال المباشر مع المواطنين بكل من معتمدية كسرى(التحدي وبذل وعطاء) والعروسة(اليد في اليد) فيما نصبتا قائمتا"الانتصار و الشموخ" و "مع بعضنا نبنيو سليانة" خيمات تزامنا مع السوق الاسبوعية بمعتمدية برقو واختارت القائمة المستقلة "بذل وعطاء" القيام بجولة بالسيارات و عقد اجتماع شعبي بمعتمدية الروحية.
و اختارت القائمات الحزبية ،" التكتل" و"النهضة" نصب خيمات بالسوق الاسبوعية بمعتمدية برقو و قائمة "الجبهة الشعبية" بمعتمدية مكثر فيما نظمت كل من قائمة "الحزب الدستوري الحر "اتصال مباشر مع المواطنين بمعتمدية مكثر و نظمت القائمة الحزبية "قلب تونس" اتصال مباشر بكل من معتمديتي برقو وكسرى و قامت القائمة الحزبية "صوت الفلاحين " بجولة بالسيارات بمعتمدية برقو.
اما القائمة الائتلافية "كلنا للوطن" فنصبت خيمة تزامنا مع السوق الاسبوعية بمعتمدية برقو.

يذكر ان عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بولاية سليانة 52 قائمة موزعين بين 20 قائمة مستقلة و 23 قائمة حزبية و 9 ائتلافية.

  
  
     
  
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