تشريعية 2019- قفصة : قائمات أحزاب حركة الشباب وبني وطني وقلب تونس تواصل حملاتها الانتخابية بالدائرة الانتخابية

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- كانت مدينة قفصة يوم الاربعاء وجهة مرشّحي أحزاب حركة الشباب وبني وطني وقلب تونس للانتخابات البرلمانية بالدائرة الانتخابية بقفصة حيث استغلّ هؤلاء المترشحين وأنصار لهم انتصاب السوق الأسبوعية بهذه المدينة لتركيز خيمات دعائية وللقيام بجولات دعائية لتوزيع بياناتهم الانتخابية وللتعريف بقائماتهم وحثّ الناخبين للتصويت لفائدتها يوم 6 أكتوبر القادم.وقالت رئيس قائمة حزب حركة الشباب حكيمة السحيمي في تصريح لــ(وات) أنّه على الرّغم من قلّة الامكانيات المالية وحالة " اليأس وخيبة الامل الكبيرة " التي يعيشها التونسيون عموما جرّاء انعدام الثقة في المسؤولين وأداء الاحزاب والنواب الحاليين فإنّ قائمتها التي تخوض الانتخابات البرلمانية تحت شعار "نحن لها " عاقدة العزم على الفوز في هذه الانتخابات وكلّها ثقة في برنامجها الانتخابي الذي سيجلب الناخبين ويصوّتون لفائدتها، حسب قولها.وأضافت أن قائمتها تضمّ مجموعة من الشباب من خريجي الجامعات ومن الناشطين ولهم خبرة في النشاط الجمعياتي وبمقدورهم تمثيل الجهة في مجلس النواب القادم والتعبير عن مشاغل جهتهم والدفاع عن طلباتها.وتعهّدت رئيس هذه القائمة أنها في حال فازت في الاستحقاق البرلماني فإنّها ستحرص على سنّ قانون يضمن للشباب الحقّ في الشغل والصحة والنقل، مشيرة إلى أن بطالة حاملي الشهائد العليا ستكون على رأس أولويياتها كذلك .أمّا عضو قائمة حزب بني وطني إيمان فرح فقد لفتت إلى انّ النائب حسب تصوّر قائمة هذا الحزب مدعو إلى اعتماد طريقة التواصل الدائم مع مواطني منطقته ولا يقتصر فقط نشاطه على الحضور في مداولات مجلس النواب مضيفة أن مرشحي حزب بن وطني سيعملون على إعادة الثقة بين النواب والمواطنين .وقالت إن قائمة حزب بني وطني في دائرة قفصة سوف تسعى في حال نالت ثقة الناخبين إلى سنّ قانون يتمّ بموجبه تخصيص نسبة من عائدات مبيعات الفسفاط لفائدة جهة قفصة لتمويل برامج تنموية وأيضا إلى فتح الملفّ البيئي بالجهة وخاصة موضوع التلوّث الصناعي الذي تعاني منه عدة مناطق بولاية قفصة جرّاء الانشطة الصناعية للمجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة.وذكرت إيمان فرح أن لقائمة حزب بني وطني المترشحة في قفصة والتي يرأسها زياد الرحّال تصوّرات عملية بخصوص معضلة الماء تقوم على تفعيل مشروع جلب مياه البحر وإعادة تهيئة شبكات توزيع مياه الشرب مؤكدة كذلك أن قائمتها ستحرص على تنفيذ المشاريع المعطلة وخاصة في قطاع الفلاحة والطرقات والتطهير بالاضافة إلى تفعيل شركات البيئة.كما قام مرشّحو قائمة حزب قلب تونس بجولة دعائية قادها رئيس القائمة سفيان طوبال وعضو المكب السياسي لهذا الحزب أسامة الخليفي.وقالت عضو هذه القائمة ليلى السماوي في تصريح لـ(وات) أن معضلة مياه الشرب في قفصة هي أولوية الأولويات في برنامج هذه القائمة لانتخابات يوم 6 أكتوبر القادم، مؤكّدة أنه حان الوقت لضبط استراتيجية وطنية حول الماء على ضوء ما يتهدّد البلاد عموما وجهة قفصة على وجه الخصوص من أخطار شحّ المياه.كما أدرجت هذه القائمة ملفّ شركة فسفاط قفصة حيث بيّنت ليلى السماوي أنه لم يعد مقبولا أن تظلّ الاشكاليات المتسبّبة في تقهقر إنتاج هذه الشركة قائمة دون حلول مطالبة في هذا السياق بتخصيص جزء من عائدات مبيعات الفسفاط ومشتقاته لتمويل مشاريع في قفصة.ولاحظت ليلى السماوي أن عديد المشاريع الكبرى هي الى الان معطلة ولذلك فإن قائمة حزب قلب تونس في دائرة قفصة سوف تعمل في حال نالت ثقة الناخبين على حلحلة هذه المشاريع وإنجازها وخاصة منها مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات ومشروع الطريق السيارة .وتعهّدت عضو هذه القائمة كذلك بوضع خطّة إستراتيجية لمقاومة التلوّث بالجهة وبتفعيل أنشطة شركات البيئة بسنّ قانون أساسي لها .وواكب مختلف هذه الانشطة الدعائية مراقبون عن الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة.