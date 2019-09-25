مسؤولون من تونس والخارج يبحثون يومي 1 و 2 اكتوبر 2019 تاثير التغيرات الرقمية على الاقتصاديات المتوسطية

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - يبحث مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وخبراء من القطاعين العام والخاص ، يومي 1 و 2 أكتوبر 2019 ، بتونس موضوع " المتوسط في مواجهة الدورة الصناعية الرابعة : تأثير العصر الرقمي على العنصر البشري والتنقل".
ويطرح هذا الملف، خلال الندوة السنوية للمنظمة المتوسطية " ماد كنفيدرايشن "، في اطار 4 جلسات ، مخصصة للتنقل والاندماج المالي و رقمنة قطاع الشغل وللنظام التربوي و تنمية راس المال البشري.
وسيحلل المشاركون في الندوة التي تنظمها "ماد كنفدرايشن " بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات (تونس) ، تاثير العصر الرقمي على المنطقة المتوسطية والحلول التي يمكن وضعها لمجابهة التحديات الحالية والمستقبلية المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة.
واشارت "ماد كنفيدرايشن " التي تعد اتحاد منظمات يدفع نحو التعاون الاقتصادي والاجتماعي بمنطقة البحر الابيض المتوسط، الى ان "التوجهات الحالية للتنقل البشري والتدفقات المالية والتحولات الاقتصادية المتغيرة وتاثيرالرقمنة على الاقتصاديات المتوسطة" تعد من بين اهم الملفات المطروحة.
ويطرح هذا الملف، خلال الندوة السنوية للمنظمة المتوسطية " ماد كنفيدرايشن "، في اطار 4 جلسات ، مخصصة للتنقل والاندماج المالي و رقمنة قطاع الشغل وللنظام التربوي و تنمية راس المال البشري.
وسيحلل المشاركون في الندوة التي تنظمها "ماد كنفدرايشن " بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات (تونس) ، تاثير العصر الرقمي على المنطقة المتوسطية والحلول التي يمكن وضعها لمجابهة التحديات الحالية والمستقبلية المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة.
واشارت "ماد كنفيدرايشن " التي تعد اتحاد منظمات يدفع نحو التعاون الاقتصادي والاجتماعي بمنطقة البحر الابيض المتوسط، الى ان "التوجهات الحالية للتنقل البشري والتدفقات المالية والتحولات الاقتصادية المتغيرة وتاثيرالرقمنة على الاقتصاديات المتوسطة" تعد من بين اهم الملفات المطروحة.
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Par:slimene (France )
Sur: تأجيل النظر في قضية نبيل القروي إلى 2 أكتوبر القادم