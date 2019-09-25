تشريعية 2019: قابس : قائمة البديل التونسي تتعهد بانجاز مشروع قابس الخضراء

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- واصلت قائمة حزب البديل التونسي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس، الاربعاء، حملتها الانتخابية وكانت لها اتصالات مباشرة بالمواطنين بسوق جارة بقابس المدينة وبالسوق الأسبوعية بمارث.وتعهدت هذه القائمة، التي يرأسها رضا فرحات بالعمل على معالجة الملف البيئي بقابس معالجة نوعية تساعد على تغيير المنوال التنموي الحالي، مؤكدة انها ستعمل على انجاز مشروع قابس الخضراء الذي أعدت بشأنه وفق قول رئيسها تصورا متكاملا ولديها كل الآليات اللازمة لانجازه مشيرة الى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في أوضاع مدينة قابس وسيعيد لها بريقها.كما تعهدت هذه القائمة بالعمل على النهوض بالوضع الصحي بالجهة بانجاز المستشفى الجامعي الجديد وكلية الطب وبتطوير المستشفيين المحليين بالحامة ومارث الى مستشفيين جهويين والنهوض بالخدمات الصحية بمختلف مناطق ولاية قابس بتوفير التجهيزات والعنصر البشري اللازم لمختلف الهياكل والمؤسسات الصحية.وتعهدت هذه القائمة في برنامجها الانتخابي بتطوير قطاع النقل وبإنشاء محطة عصرية متعددة الوسائط إلى جانب العمل على دفع الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات ومعالجة البطالة بالتشجيع على بعث المؤسسات الناشئة وبانجاز المشاريع الكبرى المعطلة ومن بينها مشروع المدينة الاستشفائية بالحامة والمنطقة السياحية البيئية المندمجة بقابس الجنوبية.