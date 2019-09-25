تشريعية 2019/ توزر: رئيس قائمة حزب قلب تونس: سندافع عن ملف مهم هو حق شباب الجهة في مواطن الشغل

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- شرعت القائمة الحزبية قلب تونس المترشحة بالدائرة الانتخابية بتوزر، الأربعاء، في تنفيذ حملتها الانتخابية بالاقتصار على فرق تجوب الشوارع والاحياء وتعرف بالبرنامج الانتخابي وبالقائمة وفق ما أوضحه لوات رئيس القائمة فهيم الزبيدي مبينا أن ضعف الإمكانيات المادية للقائمة هي سبب تأخر انطلاق حملتهم الانتخابية.وأضاف أن البرنامج الانتخابي يتضمن ملفا مهما هو الدفاع عن حق شباب ولاية توزر في مواطن شغل من خلال دفع الاقتصاد المحلي بخلق مؤسسات صناعية صغرى توفر على الأقل ألفي موطن شغل بحسب تأكيده.ويعتبر تشجيع الشباب على احداث مشاريع صغرى والتخفيف من الأداءات أو رفعها تماما وتمكينهم من منح وقروض أبرز أولويات القائمة باعتبار ما سينتج عنه من مواطن شغل عديدة هذا الى جانب مقترح رفع الديون المتخلدة بذمة المقترضين من البنك التونسي للتضامن من بين الشبان أصحاب المشاريع وكذلك تبسيط إجراءات حصولهم على القروض وتخفيف الإجراءات مع ضرورة متابعتهم ومرافقتهم لضمان نجاح المشاريع المحدثة مؤكدا أنه سيدافع عن هذا المقترح بشدة في حال وصوله الى البرلمان.وقال إن مقترحهم يعتبر حلا ناجعا لتحسين قدرة البلاد على التشغيل في ظل عدم قدرة الوظيفة العمومية على استيعاب الاعداد الهائلة من طالبي الشغل وكذلك في ظل ضعف مردودية قطاعي الفلاحة والسياحة كقطاعين هامين في الجهة ملاحظا أن النشاط الفلاحي يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف مردوديته على الفلاح بحكم وجود تجار يتحكمون في سوق التمور مقترحا توحيد أسعار بيع التمور على رؤوس النخيل لضمان حق الفلاح.واعتبر أنه على النواب الدفاع بشدة عن حظوظ جهتهم في التنمية والمشاريع وخاصة لفائدة المناطق الريفية والحدودية في الولاية التي تعاني نقصا في البنية التحتية وخاصة تفعيل مقترح احداث منطقة للتبادل التجاري الحر بحزوة.