سيدي بوزيد : يوم إعلامي حول ''التصرف في مادة المرجين''

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- نظّم اليوم الاربعاء الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوما إعلاميا حول" التصرّف في مادّة المرجين" بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بحضور مختلف الاطراف ذات العلاقة بالموضوع.وبيّن رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد عبد القادر الحجلاوي في تصريح لــ(وات) ان موسم الزيتون هذه السنة يعتبر موسما واعدا يقدّر بإنتاج حوالي 200 الف طن من الزيتون وستكون كمية مادة "المرجين" حوالي 240 الف طن وعوض إتلافها وتلويث البيئة يمكن استعمالها كسماد لتحسين نوعية التربة وتحسين نوعية وكمية الانتاج.من جهته ذكر البشير بوغويلة أستاذ تعليم عال بمعهد الزيتونة بصفاقس في تصريح لــ(وات) أن كلّ البحوث أثبتت جدوى استعمال مادة "المرجين" كمخصّب للتربة في كلّ الزراعات وخاصة الاشجار المثمرة اذا تم الالتزام بالمواصفات والشروط المنصوص عليها في الأمر الصادر عن وزارة الفلاحة سنة2013 والخاص باستعمال مادة "المرجين" التي أثبت جدواها الأبحاث التي أنجزت طيلة 15 سنة، حسب قوله.وأكد رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد مبروكي ان إشكال "المرجين" بالجهة مطروح بحدّة نظرا لكمّية الزيتون التي تنتجها، مضيفا أنه لا بد من الالتزام باحترام شروط استعمال "المرجين" المتمثلة في ان يكون طازجا ( لم يتجاوز شهرا منذ الحصول عليه من عملية عصر الزيتون) ورشّه بصفة متجانسة واحترام شروط الاستعمال (البعد 200 متر على الطريق والبعد حوالي 300 متر على مجاري الأودية وعن مناطق السكن وعن نقاط الماء الصالح للشرب ).ومن جانبه ذكر صاحب معصرة بسيدي بوزيد لسعد دبش في تصريح لوات أنّه استنادا على ما قدمه معهد الزيتونة والذي يؤكد أن مادة "المرجين" لا تحمل أيّ ضرر على البيئة اذا تم استعمالها بطرق سليمة وفي حدود معينة فإن هناك إشكال كبير مع وزارة البيئة التي تعتبره مادة ضارّة وتعاقب بسببه المعاصر في الجهة، مضيفا أن جهة سيدي بوزيد تضمّ 116 معصرة ولا يتوفّر بها إلا مصبّ واحد في معتمدية سيدي علي بن عون وهو إشكال يكبّد اصحاب المعاصر عقوبات مالية كبيرة من طرف وزارة البيئة تتراوح من 5 إلى 50 الف دينار.وتجدر الإشارة إلى أن المساحة المغروسة بالزياتين في ولاية سيدي بوزيد تبلغ 283 الف هكتار ما يعادل 10 فاصل 8 مليون أصل زيتون من بينها 2 مليون لم تدخل طور الانتاج، كما يبلغ عدد المعاصر 116 معصرة في حين يوجد مصبّ وحيد يستجيب للشروط الفنية.