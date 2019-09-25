دائرة الإتهام بمحكمة الإستناف بتونس لم تنظر في مطلب الإفراج عن نبيل القروي بسبب إضراب القضاة

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - "لم تنظر دائرة الإتهام بمحكمة الإستناف بتونس، اليوم الأربعاء، في قضية المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، نظرا إلى أن القضاة، بجميع أسلاكهم، في إضراب عام ولم ينظروا في أية قضية أخرى"، وفق ما أفاد به مصدر بمحكمة الإستئناف بتونس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان من المنتظر أن تبت صباح اليوم دائرة الإتهام بمحكمة الإستناف بتونس في مطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، غير أن الهياكل القضائية في تونس دعت الخميس الماضي، إلى الدخول في إضراب يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية ما اعتبرته تعديّا من مجموعة من المحامين على مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
يُذكر أنه تم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي (مر إلى الدور الثاني، بنسبة 15.5 بالمائة من الأصوات)، يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
وقد رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الإحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".
وكان من المنتظر أن تبت صباح اليوم دائرة الإتهام بمحكمة الإستناف بتونس في مطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، غير أن الهياكل القضائية في تونس دعت الخميس الماضي، إلى الدخول في إضراب يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية ما اعتبرته تعديّا من مجموعة من المحامين على مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
يُذكر أنه تم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي (مر إلى الدور الثاني، بنسبة 15.5 بالمائة من الأصوات)، يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
وقد رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الإحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".
En continu
- Hier 21:28 الشعب التونسي حين يعبث بالطبقة السياسية !
- Hier 20:31 الى جماعة الحوار... بكل غضب..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:41
|18:14
|15:37
|12:18
|06:09
|04:43
|
29°
|29°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|29°-23
|28°-22
|27°-21
|29°-21
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 611) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 785) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 188) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 469) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 183) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 186) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 67 976) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 388) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 337) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 670) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 209) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 242) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 670) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 631) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 556) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 989) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 904) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 781) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 922) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 219) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:rommen (Tunisia )
Sur: حركة النهضة تندد ب''اتهامات'' جمعية المحامين الشبان وتعبر عن أسفها ''للتوظيف السيّاسي الفجّ لقضايا محلّ نظر العدالة''