تشريعية 2019-قبلي: القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية تركز على التواصل المباشر مع الاهالي للتعريف ببرامجها

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- لا يزال نسق الحملة الانتخابية لمختلف القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة قبلي ضعيفا، رغم قيام عدد من القائمات الناشطة بالدائرة على التواصل المباشر مع الاهالي وتوزيع المطويات التي تعرف ببرامجها الانتخابية.وتواصل، في هذا الاطار، قائمة حزب " الاتحاد الشعبي الجمهوري" تنقلها بين التجمعات السكانية للولاية قصد إبراز أهم النقاط التي يرتكز عليها برنامجها الانتخابي الذي يحمل شعار "غدوة لينا"، والمتمثلة، وفق ما ذكره لـ(وات)، رئيسها، عبد المجيد بن موسى، اليوم الأربعاء، في إصلاح الوضع الفلاحي عبر حفر الابار بالواحات القديمة المهددة بالعطش، مع إحداث ديوان وطني للتمور وتمكين الفلاحين من امتيازات الدولة وجبر الضرر عند حصول كوارث.كما يتضمن برنامج هذه القائمة، العمل على تسوية الوضعية العقارية للاراضي الاشتراكية وإصلاح الوضع البيئي، باحداث محطات للتطهير مع تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي ودعمه بطب الاختصاص، علاوة على الارتقاء بالقطاعين التربوي والثقافي وإحداث دور للشباب في مختلف التجمعات السكانية، مع التأكيد على ضرورة اشهار الحقائق حول ثروات الجهة وتخصيص جزء منها لدعم المسار التنموي بها.هذا بالاضافة الى تعزيز مساهمة الشركات البترولية في عملية التشغيل والتنمية والحرص على إعانة الشباب عن طريق المجلس الجهوي للولاية لبعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص.وعلى الصعيد الوطني، ينص برنامج القائمة على أهمية السهر على تطبيق القانون وترميم منظومة القيم مع استعادة السيادة الشعبية وتعزيز صورة تونس بين الدول مع الارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلاد ككل.ومن ناحيتها، تطالب قائمة حزب " تيار المحبة" في برنامجها الانتخابي بعقد مجلس وزاري دوري خاص بالجهة بحضور ممثلين عن كافة الادارات الجهوية والمركزية وممثلين عن المجتمع المدني، يخصص لتدارس الاشكاليات وطرح ما يناسبها من حلول،وذلك وفق ما بيّنه رئيسها، محمد الغريبي.وأشار ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، الى ان برنامجهم يدافع ايضا على القطاع الفلاحي ويؤكد على ضرورة تمكين الفلاحين من القروض والامتيازات التي تمكنهم من تطوير مستغلاتهم الفلاحية والتصدي للآفات والامراض التي تصيبها، كما يركز على حل اشكالية الاراضي الاشتراكية وتوزيعها توزيعا عادلا على الشباب لاحداث المشاريع، الى جانب تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الحكومي في 26 اوت 2017 .وتدعو ذات القائمة كذلك، إلى إحداث نقطة عبور بين القطرين التونسي والجزائري بمنطقة المطروحة من معتمدية رجيم معتوق، علاوة على اسناد منحة بطالة للشباب العاطلين عن العمل بمقدار 200 دينار مقابل يومين عمل شهريا، وتوفير الرعاية الصحية لمن فاق سنهم 60 سنة ، مع الاعتناء بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخصوصية والشباب ودعم الجمعيات الرياضية الناشئة.ويتضمن البرنامج ايضا، دعم البنية التحتية للقطاعين التربوي والصحي، بالإضافة الى تطوير القطاع السياحي عبر استغلال الثراء الثقافي الذي تتميز به الجهة، على غرار استثمار الواحات في هذا المجال والتعريف بالمناطق الاثرية الموجودة بها.