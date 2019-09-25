تشريعية 2019- دائرة صفاقس1: تصاعد نسق أنشطة بعض القائمات المترشحة مقابل غياب شبه كلي للبعض الآخر

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - تميزت أجواء اليوم الثاني عشر من حملة الانتخابات التشريعية بدائرة صفاقس1، بتصاعد نسق أنشطة بعض القائمات المترشحة للمجلس التشريعي القادم وتنوعها مقابل غياب شبه كلي لبعض القائمات الاخرى .
هذا وقد ركزت قائمة "تونس أخرى" الائتلافية نشاطها، اليوم الاربعاء، على القيام بزيارة معتمديتي "منزل شاكر" و"قرقنة" حيث تواصل اعضاءها مباشرة مع المواطنين ووزعوا مطويات للتعريف بفحوى برنامجهم الانتخابي.
من جهتهم، رأى اعضاء قائمات "ائتلاف الكرامة" الائتلافية و"حركة الشباب نحن لها" الحزبية و"قلب تونس" الحزبية، في انتصاب السوق الاسبوعية بمنزل شاكر، مناسبة للقيام بحملتهم الانتخابية.
ففي حين اعتمد اعضاء قائمة "ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس" في دعايتهم على التواصل المباشر مع المواطنين داخل السوق وتوزيع مطويات تبرز اهم تعهداتهم الانتخابية، خيّر أعضاء قائمة حزب "حركة الشباب نحن لها" تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بمنزل شاكر للتعريف ببرنامجهم الانتخابي.
وبدورهم، توجه اعضاء قائمة "يد وحدة" الائتلافية، الى السوق الاسبوعية بمنزل شاكر للقيام بحملتهم الانتخابية، حيث بادروا بتركيز خيمة دعائية للتعريف باعضاء القائمة وبرنامجهم الانتخابي عبر الاتصال المباشر بالمواطنين وتوزيع مطويات.
اما قائمة "الحزب الدستوري الحر"، فقد ركزت هي الاخرى نشاط حملتها للتعريف ببرنامجها الانتخابي على نصب خيمتين دعائتين وذلك وسط السوق الاسبوعية بمنزل شاكر واخرى بساقية الدائر.
من ناحيتها، خيرت قائمة حزب "حركة النهضة"، تنويع نشاط حملتها الانتخابية قصد التعريف بتعهداتها الانتخابية وذلك عبر تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بمنطقة الحزق التابعة لمعتمدية جبنيانة وتنظيم مقهى سياسي بمركز مصباح بمعتمدية الحنشة.
هذا وقد ركزت قائمة "تونس أخرى" الائتلافية نشاطها، اليوم الاربعاء، على القيام بزيارة معتمديتي "منزل شاكر" و"قرقنة" حيث تواصل اعضاءها مباشرة مع المواطنين ووزعوا مطويات للتعريف بفحوى برنامجهم الانتخابي.
من جهتهم، رأى اعضاء قائمات "ائتلاف الكرامة" الائتلافية و"حركة الشباب نحن لها" الحزبية و"قلب تونس" الحزبية، في انتصاب السوق الاسبوعية بمنزل شاكر، مناسبة للقيام بحملتهم الانتخابية.
ففي حين اعتمد اعضاء قائمة "ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس" في دعايتهم على التواصل المباشر مع المواطنين داخل السوق وتوزيع مطويات تبرز اهم تعهداتهم الانتخابية، خيّر أعضاء قائمة حزب "حركة الشباب نحن لها" تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بمنزل شاكر للتعريف ببرنامجهم الانتخابي.
وبدورهم، توجه اعضاء قائمة "يد وحدة" الائتلافية، الى السوق الاسبوعية بمنزل شاكر للقيام بحملتهم الانتخابية، حيث بادروا بتركيز خيمة دعائية للتعريف باعضاء القائمة وبرنامجهم الانتخابي عبر الاتصال المباشر بالمواطنين وتوزيع مطويات.
اما قائمة "الحزب الدستوري الحر"، فقد ركزت هي الاخرى نشاط حملتها للتعريف ببرنامجها الانتخابي على نصب خيمتين دعائتين وذلك وسط السوق الاسبوعية بمنزل شاكر واخرى بساقية الدائر.
من ناحيتها، خيرت قائمة حزب "حركة النهضة"، تنويع نشاط حملتها الانتخابية قصد التعريف بتعهداتها الانتخابية وذلك عبر تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بمنطقة الحزق التابعة لمعتمدية جبنيانة وتنظيم مقهى سياسي بمركز مصباح بمعتمدية الحنشة.
En continu
- Hier 21:28 الشعب التونسي حين يعبث بالطبقة السياسية !
- Hier 20:31 الى جماعة الحوار... بكل غضب..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:41
|18:14
|15:37
|12:18
|06:09
|04:43
|
27°
|27°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-22
|28°-22
|27°-21
|29°-21
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 637) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 799) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 196) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 524) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 187) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 220) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 68 125) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 395) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 347) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 672) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 211) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 251) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 672) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 647) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 557) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 990) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 927) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 788) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 933) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 223) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: محمد بوغلاب: قيس سعيد لا يجعلو باش تكلم... موش بش نعملو صلاة استسقاء بش يتكلم