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تشريعية 2019- دائرة صفاقس1: تصاعد نسق أنشطة بعض القائمات المترشحة مقابل غياب شبه كلي للبعض الآخر

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - تميزت أجواء اليوم الثاني عشر من حملة الانتخابات التشريعية بدائرة صفاقس1، بتصاعد نسق أنشطة بعض القائمات المترشحة للمجلس التشريعي القادم وتنوعها مقابل غياب شبه كلي لبعض القائمات الاخرى .
هذا وقد ركزت قائمة "تونس أخرى" الائتلافية نشاطها، اليوم الاربعاء، على القيام بزيارة معتمديتي "منزل شاكر" و"قرقنة" حيث تواصل اعضاءها مباشرة مع المواطنين ووزعوا مطويات للتعريف بفحوى برنامجهم الانتخابي.

من جهتهم، رأى اعضاء قائمات "ائتلاف الكرامة" الائتلافية و"حركة الشباب نحن لها" الحزبية و"قلب تونس" الحزبية، في انتصاب السوق الاسبوعية بمنزل شاكر، مناسبة للقيام بحملتهم الانتخابية.


ففي حين اعتمد اعضاء قائمة "ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس" في دعايتهم على التواصل المباشر مع المواطنين داخل السوق وتوزيع مطويات تبرز اهم تعهداتهم الانتخابية، خيّر أعضاء قائمة حزب "حركة الشباب نحن لها" تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بمنزل شاكر للتعريف ببرنامجهم الانتخابي.
وبدورهم، توجه اعضاء قائمة "يد وحدة" الائتلافية، الى السوق الاسبوعية بمنزل شاكر للقيام بحملتهم الانتخابية، حيث بادروا بتركيز خيمة دعائية للتعريف باعضاء القائمة وبرنامجهم الانتخابي عبر الاتصال المباشر بالمواطنين وتوزيع مطويات.
اما قائمة "الحزب الدستوري الحر"، فقد ركزت هي الاخرى نشاط حملتها للتعريف ببرنامجها الانتخابي على نصب خيمتين دعائتين وذلك وسط السوق الاسبوعية بمنزل شاكر واخرى بساقية الدائر.
من ناحيتها، خيرت قائمة حزب "حركة النهضة"، تنويع نشاط حملتها الانتخابية قصد التعريف بتعهداتها الانتخابية وذلك عبر تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بمنطقة الحزق التابعة لمعتمدية جبنيانة وتنظيم مقهى سياسي بمركز مصباح بمعتمدية الحنشة.

  
  
     
  
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