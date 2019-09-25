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تركيز حواجز جديدة لمدارج ملعب الشاذلي زويتن بتكلفة تقدر بحوالي 180 الف دينار

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - افاد مصدر من الدائرة البلدية بالمنزه انه تم الشروع في تركيز حواجز حديدية جديدة لمدارج ملعب الشاذلي زويتن بتكلفة تقدر بحوالي 180 الف دينار ليكون الملعب جاهزا في احسن حلة وفي الاجال المتفق عليها وذلك بعد ان استكملت المراحل الطويلة للصفقة العمومية .

واضاف المصدر ان تركيز الحواجز الجديدة من شانه ان يوفر شروط الحصول على موافقة اللجنة الجهوية المختصة بصلوحية الملاعب في اقرب وقت ملاحظا ان الاشغال الخاصة بتركيز الحواجز اوشكت على نهايتها ليستعيد الملعب قريبا دوره في استضافة المقابلات الرياضية.
ويذكر ان ملعب الشاذلي زويتن الواقع بحي البلفيدير بتونس سبق ان احتضن مقابلات كأس أمم أفريقيا 1965 كما وقعت تهيئته سنة 1994 لاحتضان عدد من مقابلات كأس أمم أفريقيا 1994.


  
  
     
  
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