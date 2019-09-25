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تونس: دعم التعاون مع منظمة الصحة العالمية

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - في إطار المراجعة الوظيفية للمكتب الممثّل لمنظّمة الصحّة العالميّة بتونس، أشرفت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 على جلسة عمل بحضور وفد عن منظمة الصحّة العالميّة وعدد من الإطارات العليا بالوزارة، خصّصت لبحث السّبل الكفيلة بدعم التّعاون والتنسيق مع المنظّمة في مختلف المجالات قصد النهوض بالبرامج الوطنية ذات الأولويّة في القطاع الصحي.


  
  
     
  
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