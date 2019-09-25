تونس: دعم التعاون مع منظمة الصحة العالمية

Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - في إطار المراجعة الوظيفية للمكتب الممثّل لمنظّمة الصحّة العالميّة بتونس، أشرفت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 على جلسة عمل بحضور وفد عن منظمة الصحّة العالميّة وعدد من الإطارات العليا بالوزارة، خصّصت لبحث السّبل الكفيلة بدعم التّعاون والتنسيق مع المنظّمة في مختلف المجالات قصد النهوض بالبرامج الوطنية ذات الأولويّة في القطاع الصحي.
En continu
- Hier 21:28 الشعب التونسي حين يعبث بالطبقة السياسية !
- Hier 20:31 الى جماعة الحوار... بكل غضب..
- Hier 17:03 رئاسة الجمهورية توسّم عددا من الرياضيين
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:41
|18:14
|15:37
|12:18
|06:09
|04:43
|
30°
|29°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|29°-23
|28°-22
|27°-21
|29°-21
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 600) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 778) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 182) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 451) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 182) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 180) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 67 901) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 382) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 332) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 667) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 206) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 237) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 669) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 623) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 554) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 984) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 889) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 779) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 917) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 215) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:karimyousef (France )
Sur: اتحاد الشغل يتبرأ مجدّدا من مساندة القروي وينشر المحادثة التي جمعت الطبوبي بقيس سعيّد