حركة النهضة تندد ب''اتهامات'' جمعية المحامين الشبان وتعبر عن أسفها ''للتوظيف السيّاسي الفجّ لقضايا محلّ نظر العدالة''

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- أدانت حركة النهضة اليوم الأربعاء، ما ورد في بيان جمعيّة المحامين الشبّان أمس الثلاثاء ، معبرة عن أسفها لما وصفته ب"التوظيف السيّاسي الفجّ لقضايا محلّ نظر العدالة من أجل تحقيق مآرب وغايات سياسيّة وانتخابيّة أضحت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني".واشارت في بيان لها الى إن جمعية المحامين الشبان قامت ب"التدليس" على الحركة و التلبيس على الرأي العام" والادّعاء بأنه صدر عن الحركة ورئيسها ما يتضمن اتهامات لقطاع المحاماة.وأكدت في هذا السياق أن ملخّص موقفها الصادر عنها هو إدانتها لاقتحام عدد من منتسبي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.وعبرت حركة النهضة عن تمسكها باستقلالية المرفق القضائي وتحييده عن كل التجاذبات السياسية.يشار إلى أن جمعية المحامين الشبان دعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم شكاية جزائية ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، على خلفية تصريح إذاعي له، أول أمس الاثنين، اتهم فيه المحامين "بالبلطجة" واعتبروا هذا الكلام "رسالة واضحة بمواصلة وضع اليد على المؤسسة القضائية ".واعربت في بيانها عن "مساندتها المطلقة" لخمسة محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تمت إحالتهم "بصفة انتقائية" على التحقيق، إثر قرار صادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت،الخميس الماضي، بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1.يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.وعلى إثر هذا قام وكيل الجمهورية باستدعاء الأمن لإخراج المحامين من مكتبه مما تسبب في تدافع بين المحامين والأمن.