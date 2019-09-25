حركة النهضة تندد ب''اتهامات'' جمعية المحامين الشبان وتعبر عن أسفها ''للتوظيف السيّاسي الفجّ لقضايا محلّ نظر العدالة''

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - أدانت حركة النهضة اليوم الأربعاء، ما ورد في بيان جمعيّة المحامين الشبّان أمس الثلاثاء ، معبرة عن أسفها لما وصفته ب"التوظيف السيّاسي الفجّ لقضايا محلّ نظر العدالة من أجل تحقيق مآرب وغايات سياسيّة وانتخابيّة أضحت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني".
واشارت في بيان لها الى إن جمعية المحامين الشبان قامت ب"التدليس" على الحركة و التلبيس على الرأي العام" والادّعاء بأنه صدر عن الحركة ورئيسها ما يتضمن اتهامات لقطاع المحاماة.
وأكدت في هذا السياق أن ملخّص موقفها الصادر عنها هو إدانتها لاقتحام عدد من منتسبي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وعبرت حركة النهضة عن تمسكها باستقلالية المرفق القضائي وتحييده عن كل التجاذبات السياسية.
يشار إلى أن جمعية المحامين الشبان دعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم شكاية جزائية ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، على خلفية تصريح إذاعي له، أول أمس الاثنين، اتهم فيه المحامين "بالبلطجة" واعتبروا هذا الكلام "رسالة واضحة بمواصلة وضع اليد على المؤسسة القضائية ".
واعربت في بيانها عن "مساندتها المطلقة" لخمسة محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تمت إحالتهم "بصفة انتقائية" على التحقيق، إثر قرار صادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت،الخميس الماضي، بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.
وعلى إثر هذا قام وكيل الجمهورية باستدعاء الأمن لإخراج المحامين من مكتبه مما تسبب في تدافع بين المحامين والأمن.
واشارت في بيان لها الى إن جمعية المحامين الشبان قامت ب"التدليس" على الحركة و التلبيس على الرأي العام" والادّعاء بأنه صدر عن الحركة ورئيسها ما يتضمن اتهامات لقطاع المحاماة.
وأكدت في هذا السياق أن ملخّص موقفها الصادر عنها هو إدانتها لاقتحام عدد من منتسبي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وعبرت حركة النهضة عن تمسكها باستقلالية المرفق القضائي وتحييده عن كل التجاذبات السياسية.
يشار إلى أن جمعية المحامين الشبان دعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم شكاية جزائية ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، على خلفية تصريح إذاعي له، أول أمس الاثنين، اتهم فيه المحامين "بالبلطجة" واعتبروا هذا الكلام "رسالة واضحة بمواصلة وضع اليد على المؤسسة القضائية ".
واعربت في بيانها عن "مساندتها المطلقة" لخمسة محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تمت إحالتهم "بصفة انتقائية" على التحقيق، إثر قرار صادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت،الخميس الماضي، بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.
وعلى إثر هذا قام وكيل الجمهورية باستدعاء الأمن لإخراج المحامين من مكتبه مما تسبب في تدافع بين المحامين والأمن.
En continu
- Hier 21:28 الشعب التونسي حين يعبث بالطبقة السياسية !
- Hier 20:31 الى جماعة الحوار... بكل غضب..
- Hier 17:03 رئاسة الجمهورية توسّم عددا من الرياضيين
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:41
|18:14
|15:37
|12:18
|06:09
|04:43
|
30°
|29°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|29°-23
|28°-22
|27°-21
|29°-21
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 600) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 778) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 182) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 451) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 182) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 180) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 67 901) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 382) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 332) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 667) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 206) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 237) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 669) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 623) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 554) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 984) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 889) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 779) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 917) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 215) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:karimyousef (France )
Sur: اتحاد الشغل يتبرأ مجدّدا من مساندة القروي وينشر المحادثة التي جمعت الطبوبي بقيس سعيّد