تشريعية 2019-سيدي بوزيد: 31 قائمة تصرح بجملة الأنشطة الدعائية المبرمجة لليوم الأربعاء بالدائرة الانتخابية سيدي بوزيد

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- صرحت 31 قائمة انتخابية لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بمجموعة من الأنشطة المبرمجة لليوم الاربعاء بمختلف معتمديات الولاية، تركزت بالأساس على الاتصال المباشر بالمواطنين وتوزيع المطويات.وقد قام أعضاء القائمة الانتخابية المستقلة "أحبك يا شعب"، بجولة بمنطقة المكارم أين تولوا شرح برنامجهم الانتخابي للمتساكنين والذي تركز، حسب ما أكده رئيسها، مستوري القمودي، على افتكاك حق المناطق في الماء الصالح للشراب واصلاح منازل العائلات المعوزة وتحسين المقدرة الشرائية والاحاطة بالمنقطعين عن الدراسة والمساهمة الفعالة في الاصلاح التربوي، فضلا عن إيجاد حلول للمشاكل البيئية وتقريب الخدمات الادارية من المواطن واحداث مناطق سقوية وتركيز نقاط بيع من المنتج الى المستهلك ومناطق للصناعات التحويلية واعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الفلاحين وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة.واعتمدت القائمة المستقلة "النهوض"، على الاتصال المباشر بالمواطنين للتعريف ببرنامجها الذي يسعى، وفق ما بينه رئيسها، عادل الفاهم، الى تحويل المستشفى الجهوي الى مستشفى جامعي واحداث المستوصفات بالمناطق الريفية وتطوير التغطية الاجتماعية والاحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية واعادة تهيئة المدارس والمعاهد وتجهيزها والعمل على بعث مركب جامعي متكامل الاختصاصات.كما سيركز على جلب المستثمرين والاحاطة بهم وتسهيل انتصابهم بالجهة وتفعيل المشاريع الكبرى المعطلة وتشجيع صغار الفلاحين وتكثيف الانشطة الرياضية وتنويعها وتعميم التغطية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي وتفعيل آلية نصف الوقت للمرأة، مع ضمان حقوقها المادية كاملة، علاوة على تطوير شبكة المسالك الفلاحية وتعبيدها وتجهيز الابار وكهربتها والتفويت في بعض الاراضي الفلاحية لمستغليها بالبيع او الكراء وتقريب الخدمات الادارية من المواطن.من جهته، أشار الكافي حيدري، رئيس القائمة المستقلة "العزة"، إلى أن برنامجه يقترح حلولا لمشاكل البطالة ومنها توظيف الضيعات الدوليّة وتمكين المتصرفين والمستغلين في العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة العمرانية من شهائد ملكية، الى جانب تعهد الحكومة بتقديم كل التسهيلات الممكنة ودعم الاستثمار والتشجيع على بعث المشاريع وترغيب المستثمرين في الانتصاب بالجهة والتركيز على الصناعات التحويلية وبعث قطب فلاحي وخلق فضاء للتصدير، لتسهيل ترويج المنتوجات الفلاحية خاصة خلال فترة ذروة الانتاج.وأوضح رئيس القائمة المستقلة "زهرة تونس"، بوعلي مبروكي، أنه سيعمل على تحقيق جملة من الأهداف في مختلف القطاعات، منها إنجاز سوق الانتاج الكبرى ودفع الدولة للتدخل في تعديل سوق انتاج الدواجن وتطوير وتوسيع أسطول النقل العمومي والترفيع في عدد رخص سيارات الاجرة والنقل الريفي، وكذلك تجديد التجهيزات الطبية وتوفير الاختصاصات الطبية المطلوبة والتسريع في إنجاز المشاريع المعطلة وتطوير البنية التحتية في المؤسسات التربوية والجامعية وتوسيع شبكة الطرقات والمسالك الفلاحية وتقديم مشروع يتعلق بإعادة تهيئة النوادي الشبابية في الأرياف والترفيع في ميزانية الثقافة المخصصة للولاية.