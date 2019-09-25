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القصرين: تنظيم موكب أمني خاشع على روح شهيد الوطن الرائد فوزي الهويملي الذي إستشهد الإثنين المنقضي

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - انتظم، صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر إقليم الأمن الوطني بالقصرين المدينة، موكب أمني خاشع، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، تم خلاله رفع العلم الوطني المفدى والوقوف دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة، ترحما على روح شهيد العملية الارهابية، الرائد فوزي الهويملي، التي جدت يوم الإثنين المنقضي قرب محكمة الإستئناف ببنزت على إثر طعنة من قبل عنصر إرهابي متشدد.




وذكر الكاتب العام للنقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، محمد العمري، في تصريح إعلامي، أن "عملية بنزرت الإرهابية الجبانة كان المراد منها إدخال البلبلة في صفوف الوحدات الأمنية في وقت تستعد فيه لإنجاح المحطات الإنتخابية المقبلة الرئاسية والتشريعية"، على حد قوله.

وأضاف ذات المصدر قوله "أن مثل هذه العمليات لن تزيد الأمنيين إلا قوة وعزما وإصرارا على مجابهة آفة الإرهاب واجتثاثها من جذورها ومزيدا من العمل وبذل الجهد لبسط الأمن والطمأنينة في كامل مناطق البلاد"، حسب تعبيره.
يذكر، أن هذا الموكب انتظم تحت إشراف والي الجهة، محمد شمسة، وحضره عدد من القيادات والإطارا الأمنية بمختلف أسلاكها من حرس وشرطة وسجون وإصلاح وديوانة .
لطيفة مرفق بصور

  
  
     
  
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