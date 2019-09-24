النادي الافريقي-فيفا : الجامعة تعقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين المقبل تدعو إليه العائلة الموسعة للنادي

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- أفادت الجامعة التونسية لكرة القدم، مساء الثلاثاء، في موقعها الرسمي بالفيسبوك، أنه "تبعا للعقوبات الرياضية والمالية المتتالية التي يتعرض لها النادي الإفريقي، ونظرًا لعدم إلمام الأغلبية بحقيقة الوضع وبالمجهودات المادية والأدبية المبذولة من العديد من الأطراف وخاصة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم و التي جنبت النادي الإفريقي في مناسبات سابقة العديد من العقوبات الخطيرة، ونظرًا للخطورة الحقيقية التي أصبح يكتسيها الوضع مهددا بذلك عراقة النادي وتاريخه، حاضره ومستقبله، قررت الجامعة التونسية لكرة القدم عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر 2019 على الساعة منتصف النهار بمقر الجامعة برئاسة السيد وديع الجريء.وستوجه الدعوة للهيئة الحالية وإلى العديد من الرؤساء والمسؤولين السابقين المدونة أسماؤهم في انخراطات النادي المتواجدة بالجامعة".وأوضحت ان هذه الجلسة "تهدف إلى عرض تفاصيل الوضع وتقديم كل الملفات التي تدخلت فيها الجامعة، وكل الملفات الحالية والمستقبلية التي تهدد مسيرة النادي". وأضافت ان "هذا الإجتماع يهدف أساسا إلى عرض حقيقة وضع النادي دون تحديد المسؤوليات ولا كيل التهم لأي مسؤول سابق أو حالي من النادي الإفريقي".وبينت ان هدف الجامعة "بسط كل الوقائع لدحض كل المغالطات، وللبحث خاصة على الحلول الكفيلة بإخراج النادي الإفريقي من صعوبات حقيقية، حيث تعتبر الجامعة النادي الإفريقي معلما من المعالم الوطنية على غرار العديد من الفرق الأخرى، وبالتالي وجب على الجميع التشارك في إيجاد الحلول الضرورية".وأوضحت الجامعة أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيعقد بعد الاجتماع بمقر الجامعة ندوة صحفية تلخص كل الملفات والوضعيات الخاصة بالنادي الإفريقي.وكانت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الدولي قضت سابقا بخصم 6 نقاط من رصيد النادي الإفريقي، وذلك على خلفية عدم دفع هيئة الإفريقي مستحقات نادي العلمة الجزائري في صفقة اللاعب ابراهيم الشنيحي.فيما راسلت الجامعة التونسية، إثر ذلك، الاتحاد الدولي ملتمسة استرجاع الست النقاط التي وقع سحبها من رصيد النادي الإفريقي من الترتيب العام.وردت الفيفا "أن استرجاع النقاط يتطلب من النادي الإفريقي إرسال نسخة من التحويل الذي وقع إرساله مختوما من البنك".