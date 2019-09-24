كاس محمد السادس للاندية البطلة: النجم الساحلي يودع البطولة مبكرا اثر خسارته امام فريق شباب الاردن 1/0

Mardi 24 Septembre 2019



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- ودع النجم الرياضي الساحلي مبكرا مسابقة كاس محمد السادس للاندية البطلة لكرة القدم اثر هزيمته مساء اليوم الثلاثاء بملعب بن جنات بالمنستير أمام فريق شباب الأردن بنتيجة هدف دون رد (1/0) في اياب الدور 32 من المسابقة العربية .سجل هدف الفريق الأردني اللاعب خالد عصام في الدقيقة 49 في حين أهدر الليبي أنيس سلتو ركلة جزاء لصالح النجم الساحلي في د69 .وكان النجم الساحلي (حامل لقب النسخة الاخيرة) قد انقاد الى هزيمة مفاجئة بنتيجة (2/1) في مباراة الذهاب امام مضيفه الاردني بملعب "الحسن" يوم 29 اوت الماضي .شهدت المقابلة التي لم ترتق الى المستوى المامول فنيا وبدنيا إقصاء لاعب النجم الساحلي فراس بالعربي بسبب اعتداء على المنافس في الدقيقة 61 ولاعب شباب الأردن وليد هلال في الدقيقة الاخيرة من المقابلة .ادار المباراة بين النجم وضيفه الاردني الحكم المصري جهاد جريشة.