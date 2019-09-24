Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Gaddadti Hobbak Lih  

كاس محمد السادس للاندية البطلة: النجم الساحلي يودع البطولة مبكرا اثر خسارته امام فريق شباب الاردن 1/0

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
وات - ودع النجم الرياضي الساحلي مبكرا مسابقة كاس محمد السادس للاندية البطلة لكرة القدم اثر هزيمته مساء اليوم الثلاثاء بملعب بن جنات بالمنستير أمام فريق شباب الأردن بنتيجة هدف دون رد (1/0) في اياب الدور 32 من المسابقة العربية .

سجل هدف الفريق الأردني اللاعب خالد عصام في الدقيقة 49 في حين أهدر الليبي أنيس سلتو ركلة جزاء لصالح النجم الساحلي في د69 .
وكان النجم الساحلي (حامل لقب النسخة الاخيرة) قد انقاد الى هزيمة مفاجئة بنتيجة (2/1) في مباراة الذهاب امام مضيفه الاردني بملعب "الحسن" يوم 29 اوت الماضي .

شهدت المقابلة التي لم ترتق الى المستوى المامول فنيا وبدنيا إقصاء لاعب النجم الساحلي فراس بالعربي بسبب اعتداء على المنافس في الدقيقة 61 ولاعب شباب الأردن وليد هلال في الدقيقة الاخيرة من المقابلة .
ادار المباراة بين النجم وضيفه الاردني الحكم المصري جهاد جريشة.

  
  
     
  
cadre-3c0d6b4d6810e9fbeb4a6928ef6f3a56-2019-09-24 19:39:05






0 de 0 commentaires pour l'article 189733



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
25°
 24° % 65 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-2231°-2127°-2127°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    17983,8

  • (24 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14037 DT        1$ =2,86253 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569354692|189733 1282|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires