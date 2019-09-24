Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Gaddadti Hobbak Lih  

رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي ويدعو الى العمل على توفير مناخات سليمة للاستحقاق الانتخابي

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر مساء يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد في ضوء مستجدات العملية الانتخابية، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تخفيض منسوب التوتر ودعوة جميع الأطراف إلى التقليص من حدة التجاذبات السياسية والعمل على بعث رسائل طمأنة للداخل والخارج.


وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشّحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والعمل على توفير مناخات سليمة للاستحقاق الانتخابي البرلماني ليوم 06 أكتوبر القادم وتظافر جهود جميع التونسيين وتضامنهم لإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا.



  
  
     
  
cadre-d7b6225085be1dfbe9ed8bae1b3c44e5-2019-09-24 19:16:39






1 de 1 commentaires pour l'article 189730

MedTunisie  ()  |Mardi 24 Septembre 2019 à 20h 25m |           
الطيور بداء يعد للانتقال للخطة ب



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
25°
 24° % 65 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-2231°-2127°-2127°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    17983,8

  • (24 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14037 DT        1$ =2,86253 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569354713|189730 599|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires