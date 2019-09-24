رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي ويدعو الى العمل على توفير مناخات سليمة للاستحقاق الانتخابي

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر مساء يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد في ضوء مستجدات العملية الانتخابية، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تخفيض منسوب التوتر ودعوة جميع الأطراف إلى التقليص من حدة التجاذبات السياسية والعمل على بعث رسائل طمأنة للداخل والخارج.
وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشّحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والعمل على توفير مناخات سليمة للاستحقاق الانتخابي البرلماني ليوم 06 أكتوبر القادم وتظافر جهود جميع التونسيين وتضامنهم لإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا.
وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد في ضوء مستجدات العملية الانتخابية، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تخفيض منسوب التوتر ودعوة جميع الأطراف إلى التقليص من حدة التجاذبات السياسية والعمل على بعث رسائل طمأنة للداخل والخارج.
وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشّحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والعمل على توفير مناخات سليمة للاستحقاق الانتخابي البرلماني ليوم 06 أكتوبر القادم وتظافر جهود جميع التونسيين وتضامنهم لإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا.
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