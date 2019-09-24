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تشريعية 2019-بن عروس :بناء مركز لعلاج المدمنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد من ابرز نقاط قائمة حزب الأمل

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
وات - بناء اكبر مركز لعلاج المدمنين ومساعدتهم لإعادة تأهيلهم وادماجهم في الحياة العملية وتقنين مجانية العلاج والتنقل للمتقاعدين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد هي ابرز النقاط التي تطرحتها قائمة حزب الأمل بالدائرة الانتخابية ببن عروس كما يتضمن برنامج القائمة كذلك إعطاء مكانة متميزة للمرأة وتفعيل دورها في المشاركة في الحياة العامة وحمايتها من كل أشكال الحيف والتمييز والتهميش وتقديم مبادرات تشريعية للنهوض بعديد القطاعات والمجالات وتطوير منظومة التكوين والتعليم و يطرح البرنامج كذلك الحد من غلاء المعيشة و الارتقاء بوضعية ضعاف الحال وإيجاد حل جذري لمشكلة التلوث بالشريط الساحلي وتحسين البنية التحتية بعدد من المناطق لاسيما في الاحواز الغربية للولاية وتطوير منظومة الربط بين المناطق .


  
  
     
  
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