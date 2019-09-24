تشريعية 2019- دائرة نابل 2 : قائمة حزب الامل ''اولويتنا النهوض بالقطاع الفلاحي وبالمناطق الريفية وتحويل ديون السياحة الى مساهمات في راس المال''

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- أكّد رئيس قائمة حزب " الامل " المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 2 محمد الحمروني ان النهوض بالقطاع الفلاحي ودعم مردوديته وبالمناطق الريفية وتشجيع الفلاحين الشبان تشكّل أولويّات البرنامج الانتخابي للقائمة خاصة وأن " اغلب معتمديات الدائرة ذات طابع فلاحي وتتميّز بقدرتها الانتاجية العالية ( القوارص ببني خلاد ومنزل بوزلفة وسيمان والكروم بقرنبالية و بوعرقوب والخضروات بتاكلسة).وذكر الحمروني في تصريح لــ(وات) على هامش تواصل الحملة الانتخابية للقائمة بقرمبالية وسليمان ومنزل بوزلفة أن قائمته ستعمل إذا حظيت بثقة الناخبين على تمكين الباعثين الشبّان من مقاسم فلاحية وعلى دفع بعث الشركات التعاونية الفلاحية بهدف تثمين المنتجات الفلاحية للجهة وعلى جدولة ديون الفلاحين المتخلّدة لدى الجمعيات المائية، معتبرا أن النهوض بالفلاحة يقوم على تطوير المناطق الريفية وتهيئة المسالك الريفية وعلى دعم الجمعيات التنموية بكل المعتمديات والترفيع في سقف تمويلها.وأبرز أن القطاع السياحي الذي يعدّ الميزة الثانية للجهة هو كذلك من بين أولويات قائمته التي ستعمل داخل مجلس نواب الشعب على سن قوانين تساهم في اعادة إنعاش القطاع واخراجه من ازمة المديونية باقتراح قانون يمكن من تحويل ديون المؤسسات السياحية الى مساهمات في راس مالها.وتعهد الحمروني بان تعمل قائمته على حل اشكاليات الصحة بمعتمديات الدائرة عبر " الدفع على تطوير مستشفى قرمبالية ليصبح مستشفى جامعيا تتوفر فيه كل الاختصاصات الطبية وكل التجهيزات المتطورة قادرة على تأمين أرقى الخدمات لقرابة 400 الف ساكن" بالاضافة الى تطوير المستشفيات المحلية.وبين ان قائمة حزب الامل ستعمل على تعزيز الأمن وستدافع على التعجيل بانجاز المنطقة الصناعية في تاكلسة وعلى تعصير المناطقة الصناعية الموجودة لتكون جالبة للاستثمار.