تشريعية 2019-صفاقس1: في اليوم 11 من الحملة.. نسق حثيث لأنشطة بعض القائمات المترشحة مقابل غياب شبه كلي للبعض الآخر

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- مع بلوغ حملة الانتخابات التشريعية يومها الحادي عشر، شهدت أنشطة بعض القائمات المتنافسة على 7 مقاعد في دائرة صفاقس1 بالمجلس النيابي المرتقب نسقا حثيثا، مقابل غياب شبه كلي للبعض الآخر منها، سيما الحزبية والمستقلة.وقد اختارت قائمة "قلب تونس" الحزبية، زيارة عدد من المعتمديات مثل منطقة الحاج قاسم بمعتمدية منزل شاكر وبئر علي بن خليفة وقرقنة، حيث قام أعضاؤها بالتواصل المباشر مع المواطنين ومدهم بمطويات للتعريف ببرنامجهم الانتخابي.وأكدت رئيسة القائمة عن صفاقس1، سماح دمق، في تصريح لصحفية (وات)، انها في حال فوزها بمقعد في مجلس نواب الشعب، تتعهد بمتابعة المشاريع المعطلة في مجال الصحة وفي مقدمتها الحرص على دخول المستشفيين المحليين ببئر علي بن خليفة والحنشة، حيز الاستغلال، الى جانب إحداث مركز لتصفية الدم بمنزل شاكر ومواصلة العمل بالوحدات الصحية المتنقلة والعمل على أن يكون المستشفى الجامعي الثالث بصفاقس، متعدد الاختصاصات.وفي مجال تشغيل الشباب العاطل عن العمل والتعليم، أكدت المتحدثة، أنها ستعمل من أجل بعث مشروع لكل عائلة محدودة الدخل، علاوة على إعادة الاعتبار لمنظومة التكوين المهني.وتعهدت، فيما يتعلق بالقطاعين الفلاحي والاقتصادي، بدعم الفلاحين واعادة هيكلة أسواق الجملة وبعث مجلة للفلاحة والصيد البحري، فضلا عن تنظيم حوار اقتصادي وطني، يتوج بدستور اقتصادي يقوم على اقتصاد المعرفة ويشجع على الاستثمار ويراجع منظومة الجباية.وتابعت مجموعة من القائمات الأخرى أيضا حملتها الدعائية للانتخابات التشريعية بأشكال مختلفة، ففي حين ركز اعضاء قائمة "تونس أخرى" الائتلافية نشاطهم على التواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع بيانات انتخابية للتعريف ببرنامجهم النيابي القادم بمعتمدية ساقية الدائر، خيرت قائمة "ائتلاف الكرامة" تنويع نشاطها عبر القيام بجولة وسط السوق الاسبوعية ببئر علي بن خليفة، أين التقى أعضاء القائمة بعدد من المواطنين قاموا خلالها بتوزيع مطويات، الى جانب تركيز خيمة دعائية أمام مدرسة السلطنية.من جهتها، نظمت قائمة حزب "حركة النهضة" في إطار نشاط حملتها الانتخابية، خيمتين دعائتين في كل من سوق "المهارة" بمنطقة العامرة ومركز العروي بطريق تنوير، فيما بادر أعضاء قائمة "يد وحدة " الائتلافية كذلك بتركيز خيمة دعائية وسط سوق بئر علي بن خليفة بدائرة صفاقس1 الانتخابية.