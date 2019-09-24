المنستير: تسجيل صابة زيتون قياسية تناهز 97 ألفا و400 طن

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- تسجل ولاية المنستير خلال الموسم الفلاحي الحالي، صابة زيتون قياسية قدرت بحوالي 97 ألفا و400 طن، أي بزيادة بنسبة 37 في المائة بالنسبة للمعدل السنوي الجهوي والبالغ 60 ألفا و500 طن، وفق ما ذكرته، اليوم الثلاثاء، رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، منيرة الغربي سهلول.وأضافت ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنّ كمية الزيت لصابة الزيتون الحاليّة قدرت بـ19 ألفا و500 طن من الزيت، مقابل 700 طن من الزيت خلال الموسم الفارط، الذي سجل صابة زيتون ضعيفة جدّا لم تتجاوز الـ3 آلاف و500 طن من الزيتون.هذا وتبلغ صابة الزيتون البيولوجي خلال الموسم الحالي، 13 ألف و866 طنا، ما يقابل ألفين و773 طنا من الزيت البيولوجي.وتعدّ ولاية المنستير، 124 معصرة زيت زيتون، منها 19 معصرة بيولوجية بطاقة تحويل يومية تقدر بـألف و470 طنا من الزيتون البيولوجي، و13 وحدة تعليب، منها 12 وحدة تعليب بيولوجية، بحسب ما أوضحته رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.وتبلغ كمية المرجين، خلال الموسم الزيتي 2019-2020 ، حسب التقديرات 64 ألف م3 ، في حين أنّ طاقة استيعاب مصبات المرجين الـ4 في الجهة، تبلغ 61 ألف م3 ن علما وأنه يتوفر بالجهة، مصب وادي الجبس بمعتمدية الوردانين بطاقة استيعاب تبلغ 30 ألف م3 ، وهو قابل للاستغلال غير أنّه مغلق لأسباب اجتماعية، تعمل السلط الجهوية حاليا على إيجاد حلّ لاستغلاله خلال الموسم الحالي.وبشأن الحالة الصحية للزياتين والثمار في غابة الزياتين بالجهة، أكدت منيرة الغربي سهلول، أنّها طيّبة للغاية وأنّ متابعة الصابة كانت لصيقة، حيث وقع تسجيل إصابات ضعيفة لبعض الزياتين بالعثة والعسيلة، لم تستوجب التدخل، في حين وقع التدخل بالتعاون مع الديوان الوطني للزيت لمداواة 35 ألف أصل زيتون ضد ذبابة الزيتون على مستوى معتمدية بنبلة.هذا وتعدّ غابة الزياتين بولاية المنستير 3 مليون و466 ألف أصل زيتون، وذلك على مساحة 3 آلاف و660 هك، منها 6 آلاف 944 هك زياتين بيولوجية مصادق عليها، أي 378 ألف أصل زيتون بيولوجي.