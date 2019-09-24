Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Oriental Evening  

طائرة A380 تحل بمطار النفيضة الحمامات الدولي للعودة ب471 سائحا بريطانيا

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
وات - استقبل مطار النفيضة الحمامات الدولي منتصف نهار اليوم الثلاثاء طائرة نقل مدنية عملاقة من نوع أ 380 (A380 ) وفّرتها الحكومة البريطانية للعودة ب471 سائحا بريطانيا بعد ان انتهاء إقامتهم في بلادنا.

وأوضح المكلف بالاعلام بشركة تاف تونس جلال شوشان لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الطائرة العملاقة القادمة من العاصمة البريطانية لندن حطت بارضية المطار لأوّل مرة بهدف التكفل بالسياح البريطانيين الذين لم يعد بإمكانهم الرجوع الى بلادهم والتمتع بخدمات شركة تنظيم الرحلات البريطانية "طوماس كوك" التي أعلنت عن إفلاسها، مضيفا أن طائرة ثانية من نفس النوع من المنتظر ان تحط بمطار النفيضة الحمامات الدولي في حدود الساعة 45ر9 دقيقة من صباح غد الأربعاء لنقل 471 سائحا بريطانيا إضافيا.


يذكر ان متعهّد الرحلات البريطاني " طوماس كوك " كان استأنف رحلاته السياحية للسوق الانقليزية نحو الوجهة السياحية سوسة القنطاوي بداية من يوم 13 فيفري 2018 عبر مطار النفيضة الحمامات الدولي حيث عرفت الرحلات نسقا تصاعديا بداية من غرة ماي من نفس السنة وصل الى اكثر من 10 رحلات في الأسبوع.
عماد

  
  
     
  
cadre-a314154370798955a964d9088de9e565-2019-09-24 17:15:35






1 de 1 commentaires pour l'article 189714

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 17h 27m |           
خبر مؤسف بل صادم للموسم السياحي الذي يعد خارقا لكن للأسف بالكريدي .فالدول الأوروبية ستحاول انقاذ وزير السياحة وإعادة فرضه في الحكومات القادمة .



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
28°
 27° % 48 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
27°-2231°-2127°-2127°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569343720|189714 2015|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires