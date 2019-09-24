Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Baaa 3ayez tensani  

رئاسية 2019-اريانة: اتخاذ قرار احالة شخص على انظار القضاء بتهمة شراء اصوات الناخبين

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
وات - احالت الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة امس الاثنين احد الاشخاص (وهو رئيس قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية) على انظار القضاء على خلفية محضر اعوان مراقبة الحملات الانتخابية التابعة للهيئة تضمن رصد المعني بالامر بصدد شراء اصوات الناخبين لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية وذلك بمحيط احد مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية اريانة يوم الاقتراع للرئاسية الذي وافق يوم 15 سبتمبرالفارط.

ويعد الاجراء، حسب ما افاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات باريانة رضا القيزاني مكتب (وات) اجراء قانونيا على اعتبار دور الهيئة في رصد المخالفات الانتخابية طيلة الحملات الانتخابية سواء الرئاسية او التشريعية والبت فيها بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد التثبت من المحاضر الواردة من قبل اعوان المراقبة الموزعين بكامل الدائرة الانتخابية باريانة المحلفين (50 عونا)، اما بالتنبيه على المخالفين او احالة بعض الملفات على انظار النيابة العمومية والقضاء بصفة عامة لكونها مخالفات ترتقي الى ما يعرف ب"الجريمة الانتخابية".
وقد تحفظت الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة على اسم رئيس القائمة المخالف ومكان المخالفة لاسباب مرتبطة بسير التحقيق القضائي في الحادثة.


  
  
     
  
cadre-ba1f7e5e8049c260cb02f94859ea31aa-2019-09-24 14:45:55






1 de 1 commentaires pour l'article 189709

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 15h 16m |           
لأي حزب كان يشتري الاصوات؟



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
29°
 28° % 48 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-2231°-2127°-2127°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569338071|189709 2486|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires