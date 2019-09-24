رئاسية 2019-اريانة: اتخاذ قرار احالة شخص على انظار القضاء بتهمة شراء اصوات الناخبين

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- احالت الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة امس الاثنين احد الاشخاص (وهو رئيس قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية) على انظار القضاء على خلفية محضر اعوان مراقبة الحملات الانتخابية التابعة للهيئة تضمن رصد المعني بالامر بصدد شراء اصوات الناخبين لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية وذلك بمحيط احد مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية اريانة يوم الاقتراع للرئاسية الذي وافق يوم 15 سبتمبرالفارط.ويعد الاجراء، حسب ما افاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات باريانة رضا القيزاني مكتب (وات) اجراء قانونيا على اعتبار دور الهيئة في رصد المخالفات الانتخابية طيلة الحملات الانتخابية سواء الرئاسية او التشريعية والبت فيها بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد التثبت من المحاضر الواردة من قبل اعوان المراقبة الموزعين بكامل الدائرة الانتخابية باريانة المحلفين (50 عونا)، اما بالتنبيه على المخالفين او احالة بعض الملفات على انظار النيابة العمومية والقضاء بصفة عامة لكونها مخالفات ترتقي الى ما يعرف ب"الجريمة الانتخابية".وقد تحفظت الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة على اسم رئيس القائمة المخالف ومكان المخالفة لاسباب مرتبطة بسير التحقيق القضائي في الحادثة.