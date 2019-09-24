خليل زاوية: التكنل لن يساند نبيل القروي وينتظر من قيس سعيد توضيح توجهه وعلاقاته مع الفاعلين السياسيين

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- اكد رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خليل الزاوية ان الحزب لن يساند المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها نبيل القروي(حزب قلب تونس ).واضاف الزاوية في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية التي عقدها حزب التكتل اليوم الثلاثاء بالعاصمة لتقديم برنامجه للانتخابات التشريعية "نحن ننتظر من المترشح قيس سعيد (مستقل) أن يوضح برنامجه ورؤاه في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدفاع والامن القومي وعلاقاته مع الفاعلين السياسيين ".وشدد في هذا الصدد على انه لا يمكن لمناصري التكتل واعضائه ان يصوتوا لنبيل القروي رغم انه واحتراما لمبادئ الديمقراطية فإن الحزب طالب القضاء بالاخذ بعين الاعتبار الظرف السياسي وإطلاق سراح نبيل القروي وتمكينه من القيام بحملته الانتخابية بما يضمن المساواة بين المتنافسين بدرجة أولى ولتمكين المواطنين من التعرف على برنامجه ورؤياه بدرجة ثانية.وفي رده على سؤال بخصوص التحالفات الممكنة في صورة نجاح الحزب بالفوز بمقاعد في مجلس نواب الشعب، اوضح خليل الزاوية أن التحالفات تكون على أساس البرامج وتقارب الرؤى، مبينا أن التكتل على استعداد للتحالف مع الأحزاب القريبة في تصورها الاجتماعي والديمقراطي على غرار حزب التيار الديمقراطي والمسار الديمقراطي والاجتماعي، والاحزاب التي تتبنى برنامج التكتل أو التي تجمعها معها تقاطعات كبرى في البرامج.يذكر أن المترشح المستقل قيس سعيد، قد تحصل على المركز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي جرت يوم 15 ىسبتمبر الجاري في حين تمكن نبيل القروي المترشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي من الحصول على المركز الثاني .