منوبة: استقالة جماعية لأعضاء التنسيقية المحلية لحركة مشروع تونس بالمرناقية

Mardi 24 Septembre 2019
وات - أعلنت، اليوم الثلاثاء، التنسيقية المحلية لحركة مشروع تونس بالمرناقية، عن استقالتها من الحزب وعدم مشاركتها في الحملة الانتخابية للقائمة بدائرة منوبة، على إثر إمضاء 15 عضوا على نص استقالة، تلقت مراسلة (وات) بالجهة نسخة منه.
وأوضح كاتب عام التنسيقية المحلية للحركة، حطاب العياري، والناشط بها منذ 3 سنوات، أن هذه الاستقالة تعود الى تفاقم المشاكل صلب التمثيلية الجهوية بسبب تهميش قواعد الحركة ومناضليها والانفراد بالرأي وعدم تشريك التنسيقية، التي تعتبر بحسب رأيه، أحد ركائز تموقع الحركة على مستوى ولاية منوبة، في القرارات ومنها إعداد البرنامج الانتخابي للقائمة الممثلة في سباق الانتخابات التشريعية.
وأشار، الى انه تم انعقاد لجنة مضيقة على المستوى المركزي لاختيار رئيس قائمة الحركة بمنوبة من بين عدد من المترشحين، الا أن رئيس القائمة الحالي وعد بتمويل الانشطة بنفسه، غير أنه لم يفي بالتزاماته المادية تجاه التنسيقية فور ترأسه القائمة، ما أدى الى صعوبات مادية عطلت قيامها بأنشطة الحملة الرئاسية، الأمكر الذي دفع بأعضائها الى المساهمة من مواردهم الخاصة.
ولفت إلى أنه تم رفع جميع هذه الاشكاليات الى القيادة المركزية التي لم تتفاعل لا بالسلب ولا بالايجاب.
من جهته، أشار عضو المجلس البلدي بالمرناقية وعضو التنسيقية، محمد الطياري، ان الاستقالة الممضاة من قبل 15 عضوا، كانت بمثابة ردة فعل عفويّة على سياسة التهميش الممنهجة تجاه مؤسسي التنسيقية وقواعدها بالمرناقية، وعلى خلفية التفرد بالرأي وعدم تشريكهم في اعداد البرنامج الانتخابي، فضلا عن افتقارهم التام للموارد المالية.
وأوضح كاتب عام التنسيقية المحلية للحركة، حطاب العياري، والناشط بها منذ 3 سنوات، أن هذه الاستقالة تعود الى تفاقم المشاكل صلب التمثيلية الجهوية بسبب تهميش قواعد الحركة ومناضليها والانفراد بالرأي وعدم تشريك التنسيقية، التي تعتبر بحسب رأيه، أحد ركائز تموقع الحركة على مستوى ولاية منوبة، في القرارات ومنها إعداد البرنامج الانتخابي للقائمة الممثلة في سباق الانتخابات التشريعية.
وأشار، الى انه تم انعقاد لجنة مضيقة على المستوى المركزي لاختيار رئيس قائمة الحركة بمنوبة من بين عدد من المترشحين، الا أن رئيس القائمة الحالي وعد بتمويل الانشطة بنفسه، غير أنه لم يفي بالتزاماته المادية تجاه التنسيقية فور ترأسه القائمة، ما أدى الى صعوبات مادية عطلت قيامها بأنشطة الحملة الرئاسية، الأمكر الذي دفع بأعضائها الى المساهمة من مواردهم الخاصة.
ولفت إلى أنه تم رفع جميع هذه الاشكاليات الى القيادة المركزية التي لم تتفاعل لا بالسلب ولا بالايجاب.
من جهته، أشار عضو المجلس البلدي بالمرناقية وعضو التنسيقية، محمد الطياري، ان الاستقالة الممضاة من قبل 15 عضوا، كانت بمثابة ردة فعل عفويّة على سياسة التهميش الممنهجة تجاه مؤسسي التنسيقية وقواعدها بالمرناقية، وعلى خلفية التفرد بالرأي وعدم تشريكهم في اعداد البرنامج الانتخابي، فضلا عن افتقارهم التام للموارد المالية.
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Par:tfouhrcd (Finland )
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