تشريعية 2019-سيدي بوزيد: أنشطة مكثفة ومتنوعة لعدد من القائمات بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- بلغ عدد الأنشطة التي صرحت بها القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء، 37 نشاطا شملت أغلب معتمديات الولاية، وتعلقت بـ27 قائمة، قامت أغلبها بالتواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع المطويات.وفي هذا الاطار، نظمت قائمة "حزب الأمل" جولة بالسوق الاسبوعية بلسودة من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، قامت خلالها بإلصاق بيانها الانتخابي وتوزيعه على المواطنين.وبيّن رئيس القائمة، محمد البشير الشائب، بأن برنامجهم يهتم بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للقوات الحاملة للسلاح والعمل على استكمال ارساء المحكمة الدستورية وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد.وأضاف، أن تنقيح النظام الانتخابي والسياسي ومقاومة الارهاب البيئي وتدعيم الطاقات المتجددة ورعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية، هي من أولويات برنامجهم كذلك، فضلا عن بناء أكبر مركز لعلاج المدمنين ودعم حقوق المرأة وحماية حقوق التونسيين بالخارج وتوفير تعليم عصري وإعادة الاعتبار للفنان المبدع.وبدورها، تحولت "حركة مشروع تونس" الى معتمديتي الحفي وسيدي علي بن عون، خصصتها للتعريف ببرنامجها الانتخابي الذي يهدف، حسب ما بينه رئيس القائمة فتحي قاسمي، الى العمل على اعتماد مبدأ التنمية المستدامة وتشغيل الشباب وخاصة اصحاب الشهائد الجامعية ودعوة الحكومة الى احداث منظومة علاج مجاني للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي وإحداث خطة تنموية استثمارية تراعي خصوصية الولاية.هذا بالإضافة الى دعم الفلاحة وتطوير مسالك التوزيع والتصدير وتركيز واحداث مشاريع ذات صبغة صناعية وتحويلية وانشاء ابار عميقة للتزود بالماء الصالح للشرب والتسريع في انجاز المستشفى الجامعي وتحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات العمومية من المواطن.وفي معتمدية سيدي علي بن عون، نظمت قائمة "حركة تحيا تونس"، بمناسبة انتظام السوق الاسبوعية بالجهة، حملة للتعريف ببرنامجها الانتخابي الذي تضمن حسب ما أكده رئيسها منير حامدي، عدد من النقاط الخاصة بالحد من الاخفاق المدرسي وتطوير الفلاحة لتكون قاطرة للتنمية والاتجاه الى الصناعات التحويلية، التي ستعطي قيمة مضافة وتخلق مواطن شغل اضافية.وأوضح ان من أهدافهم ايضا، تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات وتأسيس عقد اجتماعي جديد يوازن بين حقوق العمل النقابي وواجب العمل والانتاجية والانضباط وضمان حقوق المراة ومساواتها مع الرجل وفسح المجال امام الشباب لتنفيذ مشاريعه والتعبير عن توجهه الثقافي.وبالمعتمدية نفسها، اختارت القائمة المستقلة "سيدي بوزيد توحدنا"، الاتصال المباشر مع المواطنين لشرح برنامجها الانتخابي، الذي تضمن حسب ما أبرزه رئيسها محمد بشير حميدي، تطوير مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واستغلال ميزات سيدي بوزيد وخاصة امكاناتها الفلاحية وتدارك مختلف النقائص والصعوبات التي ادت الى تراجع مستوى التنمية وساهمت في تفاقم ظاهرة البطالة بالإضافة الى العناية بالبنية التحتية وتدعيم النسيج الصناعي.من جهتها، بيّنت رئيسة القائمة الائتلافية "تونس اخرى" ايمان الجزيري، ان برنامجها الانتخابي يهدف الى تطوير القطاع الصحي وخاصة المستشفيات المحلية في المعتمديات ودعمها والتسريع في إنجاز سوق الانتاج والضغط للتسريع بربطه بالطريق السريعة لفك العزلة عن الولاية، وتسوية الوضعية العقارية وبعث فرع للبنك الفلاحي وللبنك المركزي وحل مشكلة نقص الماء الصالح للشراب وضمان حقوق المتقاعدين من المربين والعسكريين والامنيين، علاوة على تسوية وضعية عملة الحضائر وبعث شركة نقل جهوية وتطوير شبكة الطرقات والمسالك الريفية ودعم جميع الرياضات الفردية.وأكد رئيس القائمة الائتلافية "الوطن الجديد" محمد الطاهر الاهي، ان البرنامج الانتخابي الذي تم إعداده يتضمن تفعيل التمييز الايجابي في جميع المجالات، بما فيها التشغيل ومتابعة وتنفيذ المشاريع الجهوية الاستراتيجية المعطلة وايجاد آليات لتشجيع الباعثين المحليين ومساندتهم لإنجاح مشاريعهم، إلى جانب القضاء على آليات التشغيل الهش وتسوية وضعياتهم ومقاومة أسباب غلاء المعيشة والعمل على تفعيل دواوين الاراضي الدولية في الانتاج لتعديل الاسعار .ويمثل كذلك تزويد كل مناطق الجهة بالماء الصالح للشراب والمدن والمناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتسوية الاراضي الدولية وتمكين أصحابها من الملكية وكهربة الآبار وتقوية الشبكة في المناطق الضعيفة، من أبرز نقاط برنامج القائمة المذكورة، بالاضافة الى خلق فرص عمل للشباب من خلال تهيئة مناخ ملائم للاستثمار في الجهة ومحاصرة الفساد والجريمة المنظمة وإزالة مصبات الفضلات العشوائية والمحافظة على البيئة وتعزيز كرامة المتقاعدين والعناية بهم وخلق فضاءات تجمعهم للترفيه وإيصال جميع طلباتهم ومشاغلهم.