تشريعية 2019-نابل2: القائمة الائتلافية ''الوطن الجديد'' تقول ان من اولوياتها العمل على خلق ديناميكية جديدة للتنمية والتشغيل

Mardi 24 Septembre 2019
وات - قال رئيس القائمة الائتلافية "الوطن الجديد" المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 2 الحبيب بوسلامة ان قائمته ستعمل على خلق ديناميكية جديدة للتنمية والتشغيل خاصة ببعث قطب للسياحة البديلة من معتمدية سليمان الى معتمدية تاكلسة.
واعتبر بوسلامة على هامش الجولة التي نظمتها قائمته امس في مدينة الحمامات ان القائمة لا تقدم وعودا نظرية بل ستعمل اذا حظيت بثقة الناخبين على الدفع من اجل تثمين المكامن الطبيعة التي تزخر بها المنطقة، مبرزا ان القطب السياحي الجديد سيمكن من خلق الاف مواطن الشغل ومن دفع التنمية المحلية وتطوير الصناعات التقليدية.
وابرز ان قائمته التي تجعل من القطاع السياحي اولوية للتنمية ستدافع على اعادة النظر في منظومة الاقامة الكاملة "اول انكلوزيف" معتبرا ان "افلاس متعهد الرحلات طوماس كوك يؤكد الحاجة الى اعادة النظر في هذه المنظومة".
وبين ان قائمته، تولي اهمية بالغة للبعد الامني خاصة باعتباره "ركيزة للتنمية بمختلف ابعادها، وتعهد بان تدافع قائمته على تمكين الشباب من مقاسم فلاحية بعد اعادة هيكلة الاراضي الدولية وعلى بعث تعاضديات للفلاحين الصغار لتتولى تاطيرهم ومعاضدتهم و توفر لهم المعدات الفلاحية وتتولى ترويج منتجاتهم.
كما ستعمل القائمة وفق بوسلامة على اعادة مكانة التكوين المهني في المنظومة التربوية بايجاد الصيغ للربط بين المنظومتين بهدف خلق جديد من الحرفيين الذين يسهل ادماجهم في سوق الشغل.
واشار الى ان قائمته تتوجه للناخبين في دائرة نابل 2 من خلال لقاءات واجتماعات وحوارات مباشرة لتبين لهم ان ولاية نابل في حاجة الى تنمية مندمجة متكاملة بين جنوب الولاية وشمالها.
واعتبر بوسلامة على هامش الجولة التي نظمتها قائمته امس في مدينة الحمامات ان القائمة لا تقدم وعودا نظرية بل ستعمل اذا حظيت بثقة الناخبين على الدفع من اجل تثمين المكامن الطبيعة التي تزخر بها المنطقة، مبرزا ان القطب السياحي الجديد سيمكن من خلق الاف مواطن الشغل ومن دفع التنمية المحلية وتطوير الصناعات التقليدية.
وابرز ان قائمته التي تجعل من القطاع السياحي اولوية للتنمية ستدافع على اعادة النظر في منظومة الاقامة الكاملة "اول انكلوزيف" معتبرا ان "افلاس متعهد الرحلات طوماس كوك يؤكد الحاجة الى اعادة النظر في هذه المنظومة".
وبين ان قائمته، تولي اهمية بالغة للبعد الامني خاصة باعتباره "ركيزة للتنمية بمختلف ابعادها، وتعهد بان تدافع قائمته على تمكين الشباب من مقاسم فلاحية بعد اعادة هيكلة الاراضي الدولية وعلى بعث تعاضديات للفلاحين الصغار لتتولى تاطيرهم ومعاضدتهم و توفر لهم المعدات الفلاحية وتتولى ترويج منتجاتهم.
كما ستعمل القائمة وفق بوسلامة على اعادة مكانة التكوين المهني في المنظومة التربوية بايجاد الصيغ للربط بين المنظومتين بهدف خلق جديد من الحرفيين الذين يسهل ادماجهم في سوق الشغل.
واشار الى ان قائمته تتوجه للناخبين في دائرة نابل 2 من خلال لقاءات واجتماعات وحوارات مباشرة لتبين لهم ان ولاية نابل في حاجة الى تنمية مندمجة متكاملة بين جنوب الولاية وشمالها.
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Par:tfouhrcd (Finland )
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