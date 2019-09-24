رئاسية 2019 - المترشح عبد الكريم الزبيدي سيتقدم بطعن في الحكم الصادر عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية

Mardi 24 Septembre 2019



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- سيتقدم المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي بطعن في الحكم الصادرعن الدوائرالاستئنافية للمحكمة الادارية والقاضي برفض الطعن الذي تقدم به الزبيدي في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها وفق ما أكده مدير حملته فوزي عبد الرحمان.واضاف عبد الرحمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الثلاثاء في هذا الاطار، أن قرار الدوائر الاستئنافية برفض الطعن، الذي قدمه المترشح ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشحين الاثنين عبد الفتاح مورو ونبيل القروي، شكلا "لم يحل المشكل في الأصل" وفق تعبيره .وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، قررت أمس الاثنين، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وقد تم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وقد تقدّم بها كل من المترشحين حاتم بولبيار والناجي جلول ويوسف الشاهد.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 17 سبتمبر الجاري، عن حصول المترشح المستقل قيس سعيّد، على المرتبة الأولى في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بإحرازه على 18،4% من الأصوات فيما حصل المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على المرتبة الثانية ب 15،58% من أصوات الناخبين كما حل المترشح عبد الفتاح مورو(حركة النهضة) في المرتبة الثالثة ب 12،88% والمترشح عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة ب 10،73% من الاصوات المصرح بها.وينص الفصل 47 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء على أنه: "يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها..."