تشريعية 2019-باجة: أكثر من 50 نشاطا انتخابيا لمجموعة من القائمات أغلبها بالسوق الأسبوعية بالمدينة

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- سجّل، اليوم الثلاثاء، الموافق ليوم السوق الاسبوعية بمدينة باجة أكثر من 50 نشاطا انتخابيا، منه قرابة 20 نشاطا بمدينة باجة وأحوازها، وهو أكثر عدد تم تسجيله من الأنشطة منذ انطلاق الحملة للانتخابات التشريعية منذ ما يزيد عن الأسبوع، ما أضفى على الجهة حركية كبيرة.وتمثّلت الأنشطة الانتخابية، في تركيز خيمات دعائيّة وسط مدينة باجة ومنها خيمة لقائمة الجبهة الشعبية وخيمة لحركة النهضة، وتنظيم زيارات بالسوق الاسبوعية لقائمة "طموح ونجاح" والمؤتمر من أجل الجمهورية والاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة الشعب، قاموا خلالها بتوزيع المطويات المتعلقة ببرامجهم الانتاخبة والتعريف بقائماتهم.في المقابل، قام عدد آخر بالتنقل الى جملة من أحياء المدينة والقيام بحملة باب باب، على غرار القائمة الحزبية لحركة مشروع تونس، فيما اختار اعضاء قائمات "كلنا تونس" و"فرحات حشاد" و"حركة الشعب"، بزيارة سوق المواشي وسوق خير الدين باشا وباب العين والمنارات والمزازة وباب الزنايز .من جهتها، قامت قائمة "تونس أخرى" بحملة باب باب بالقري المجاورة لمدينة باجة، على غرار 'الافارق' و'عزرة' و'وادي الزرقاء' و'وادي الزيتون' و'مزوغة' و'القلاع' بمعتمدية تستور، إلى جانب تنظيم مقهي سياسي وسط مدينة عمدون، فى حين توجهت قائمة "كلنا للوطن" لمناطق 'النشيمة' و'تيبار' و'دجبة' و'عين الدفالي'.