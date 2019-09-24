Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamouni Inness  

الهايكا توجه لفت نظر لإذاعة ''نجمة أف أم''

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
وات - وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" لفت نظر لإذاعة "نجمة أف أم" بخصوص فيديو خاص بالمترشح للانتخابات الرئاسية حمادي الجبالي نشرته على صفحتها على "الفايسبوك" يوم 08 سبتمبر 2019.

وأضافت الهيئة في قرارها، الذي نشرته اليوم الثلاثاء ، أن الفيديو المعني تضمن خرقا لمبدأ المساواة بين جميع المترشحين ومبدا الحياد في تغطية الحملة الانتخابية داعيا الإذاعة إلى الالتزام بالمبادئ العامة التي تنظم العملية الانتخابية وبأخلاقيات المهنة وإلى ضرورة سحب الفيديو موضوع الإخلال من الصفحة.
كما حثت الإذاعة المعنية على الالتزام بالمبادئ العامة التي تنظم العملية الانتخابية وبأخلاقيات المهنة لافتا نظر القائمين عليها إلى أن عدم التزامهم بما سلف من شأنه أن يعرضهم إلى تسليط العقوبات الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل.


وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه تم إفراد "حمادي الجبالي"، دون غيره من المترشحين للرئاسية، بنشر فيديو على صفحة الفايسبوك التابعة للإذاعة مشيرا إلى أن الفيديو المذكور والتقنيات المستعملة فيه وظفت للتسويق الإعلامي لشخص المترشح ولمساندة حملته الانتخابية وهو ما يتعارض مع قواعد المهنة وأخلاقياتها والمبادئ الجوهرية للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.

وذكرت الهيئة بأن ذلك يعد خرقا طبقا للفصل 52 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أنه "تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية: (...) حياد وسائل الإعلام الوطنية، المساواة و ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين (...)" كما نص الفصل 68 من ذات القانون على أن كافة المبادئ تسري "على أي وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء".

  
  
     
  
cadre-7b86974b4257b4466def40584d3ce677-2019-09-24 11:18:29






0 de 0 commentaires pour l'article 189684



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
27°
 28° % 61 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-2230°-2127°-2127°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569321495|189684 237|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires