الهايكا توجه لفت نظر لإذاعة ''نجمة أف أم''

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" لفت نظر لإذاعة "نجمة أف أم" بخصوص فيديو خاص بالمترشح للانتخابات الرئاسية حمادي الجبالي نشرته على صفحتها على "الفايسبوك" يوم 08 سبتمبر 2019.وأضافت الهيئة في قرارها، الذي نشرته اليوم الثلاثاء ، أن الفيديو المعني تضمن خرقا لمبدأ المساواة بين جميع المترشحين ومبدا الحياد في تغطية الحملة الانتخابية داعيا الإذاعة إلى الالتزام بالمبادئ العامة التي تنظم العملية الانتخابية وبأخلاقيات المهنة وإلى ضرورة سحب الفيديو موضوع الإخلال من الصفحة.كما حثت الإذاعة المعنية على الالتزام بالمبادئ العامة التي تنظم العملية الانتخابية وبأخلاقيات المهنة لافتا نظر القائمين عليها إلى أن عدم التزامهم بما سلف من شأنه أن يعرضهم إلى تسليط العقوبات الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل.وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه تم إفراد "حمادي الجبالي"، دون غيره من المترشحين للرئاسية، بنشر فيديو على صفحة الفايسبوك التابعة للإذاعة مشيرا إلى أن الفيديو المذكور والتقنيات المستعملة فيه وظفت للتسويق الإعلامي لشخص المترشح ولمساندة حملته الانتخابية وهو ما يتعارض مع قواعد المهنة وأخلاقياتها والمبادئ الجوهرية للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.وذكرت الهيئة بأن ذلك يعد خرقا طبقا للفصل 52 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أنه "تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية: (...) حياد وسائل الإعلام الوطنية، المساواة و ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين (...)" كما نص الفصل 68 من ذات القانون على أن كافة المبادئ تسري "على أي وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء".