نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تنفذ اضرابا بساعتين على خلفية ''محاولة حرق طبيب''

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- نفذت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان اليوم الثلاثاء إضرابا بساعتين من الساعة الثامنة صباحا بمختلف المستشفيات احتجاجا على "محاولة حرق" رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين من قبل أحد المواطنين.وأفاد الكاتب العام للنقابة محمد الهادي سويسي في تصريح لـ(وات) أن أحد المواطنين حاول أمس الاثنين سكب البنزين على رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين لحرقه بعدما رفض التمديد له في فترة الراحة بالشهادة الطبية الأولية.وأوضح سويسي في هذا الخصوص أن المعتدي تحصل يوم السبت الماضي على شهادة طبية بعشرة أيام من قبل طبيبة فحصته لكنه تمسك بالترفيع في أيام الراحة وعاد الى المستشفى أمس الاثنين لمقابلة رئيس قسم الاستعجالي الذي رفض مطلبه فحاول كردة فعل منه قتله عن طريق سكب البنزين عليه.وأضاف أن النقابة متمسكة برفع قضية ضد المعتدي لنيل جزائه كما أنها ستصعد من تحركاتها إذا لم تتجاوب وزارة الصحة مع مطالبها بتتبع المعتدي قضائيا وتوفير الحماية الضرورية للاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفيات العمومية.ولفت الى أن النقابة قررت اليوم الامتناع عن تقديم الشهائد الطبية الأولية للمرضى الذين يحتاجونها في العادة لرفع قضايا للمحاكم بتهمة الاعتداء عليهم بالعنف داعية في بيان لها إلى توفير الحماية الضرورية للاطار الطبي وشبه الطبي للقيام بعملهم على أحسن وجه وشدد سويسي أن الأوضاع التي يعيشها الأطباء والاطارات شبه الطبية بالقطاع العمومي من تصاعد الاعتداءات وتدهور الأوضاع المهنية وانخفاض الأجور دفعت الكثير منهم الى الهجرة للعمل بأوروبا أو دول الخليج داعيا في هذا الصدد سلطة الاشراف الى تدارك الوضع قبل فوات الأوان على حد تقديره.