تشريعية 2019/ مدنين: ارتفاع نسق الحملة الانتخابية التشريعية مع إطلاق عدة قائمات حملتها وتكثيف قائمات أخرى نشاطها

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- بدأ نسق حملة الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بمدنين يتجه نحو الارتفاع، بالتوازي مع زيادة عدد الأنشطة وإطلاق عدة قائمات حملتها، وتواصل أنشطة قائمات أخرى، وذلك بعد انطلاقة محتشمة طبعت الأسبوع الأول من الحملة.فقد أطلقت اليوم الاثنين المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بمدنين، حملتها، بالقيام بجولات بالأسواق واجراء اتصالات مباشرة بالمواطنين بجزيرة جربة ومدينة مدنين تولت خلالها التعريف بأعضاء القائمة، ودعوة المواطنين للتصويت لها في هذه الانتخابات، بعد الانتصار في الرئاسية، والذي كان "بمثابة زلزال"، حسب تعبير القيادي بالحزب، أسامة الخليفي، الذي رافق أعضاء القائمة بمدنين.وتعتبر هذه القائمة الوحيدة بالدائرة الانتخابية بمدنين التي ترأسها امرأة، وهي النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة، نعيمة منصوري، التي أكدت مراهنتها على المرأة لكسب هذه المحطة الانتخابية، وتعويلها على المرأة الأم والبنت والأخت والزوجة، ودورها في التأثير على الأسرة واقناعها ب"حسن الاختيار"، حسب قولها.ومن هذا المنطلق، قالت منصوري، إن برنامج القائمة الانتخابي يؤكد على على العناية بالمرأة وتحسين أوضاعها، وخاصة المرأة الريفية، والحد من التهميش والفقر.كما أطلقت القائمة الائتلافية "ائتلاف الكرامة" بمدنين، حملتها، بجولة بسوق وأحياء مدنين، مبتعدة عن الاجتماعات العامة الكبرى، وفق رئيسها، فاكر الشويخي، الذي يتعهد في برنامجه، إذا ما فاز، بمقعد في مجلس النواب، بالدفاع عن المشروع الصيني بكل موكناته، من جسر بين أجيم والجرف والسكة من قابس الى مدنين فجرجيس وبن قردان، وبالمطالبة بتركز قطب تكنولوجي بمدنين، ومناطق صناعية، وتعصير الطرقات، ومراجعة عقود استغلال الثروات الباطنية والطاقة من ملح وغاز، الى جانب العناية بقطاع الفلاحة، بالتشجيع على حفر الابار العميقة، والعمل على حل مشكلة النفايات بجربة وبكل المناطق من خلال انهاء العمل بالمصبات البلدية وإرساء نقاط رسكلة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.من ناحيتها، وبعد أن أنهت تعليق قائماتها وبيانها الانتخابي في كل المعتمديات، انطلقت القائمة المستقلة "وطني وطنك" في حملتها اليوم بجربة أجيم، حيث قدمت ملامح برنامجها، الذي "حرصت فيه على مراعاة وضع البلاد وإمكانياتها، وعملت على أن يكون واقعيا وقابلا للإنجاز"، وفق رئيسها، نور الدين بن عياد.وتناول هذا البرنامج عدة محاور منها، متابعة برامج البلديات ومخططاتها، وتفعيل المجالس الجهوية، وتكريس مبدأ الحكم المحلي، وتحفيز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية لامتصاص البطالة، وإحداث شباك موحد يعنى بالمبادرات الخاصة، إلى جانب معالجة وضعية بطاحات جربة، إما بتجديد الأسطول، أو بإنجاز الجسر، بعد دراسة معمقة للتأثيرات البيئية، وخاصة البيئة البحرية، مع دعم وسائل النقل البرية، وتفعيل قرار إحداث كلية طب بمدنين، والعناية بالقطاع الصحي، من خلال دعم أطباء الاختصاص والتجهيزات في الهياكل الصحية العمومية.كما تقترح القائمة حلولا لمعالجة الوضع البيئي بجربة، وتحسين وضعية العبور بمعبر راس جدير، من خلال إنجاز معبر للمسافرين وآخر للبضائع، ومراجعة الحدود البحرية لتحسين استغلال المنطقة البحرية المشتركة، والترفيع في حصص الجهة من رخص صيد التن.