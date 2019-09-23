تشريعية 2019 - صفاقس 1: الحملة الإنتخابية في يومها العاشر .. نسق بطيئ لأنشطة مختلف القائمات وسط غياب كلي للبعض منها

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- في اليوم العاشر من حملة الإنتخابات التشريعية، تشهد أنشطة مختلف القائمات المترشحة لمجلس نواب الشعب القادم، عن دائرة صفاقس 1، نسقا بطيئا، فمنها من تواصل حملتها بشكل معتاد، سيما منها بعض القائمات الإئتلافية والحزبية ومنها من بادرت بعد مرور تسعة أيام عن انطلاق الحملة، بافتتاح حملتها الإنتخابية وأخرى لم تخض غمار الحملة بعدُ، خاصة منها الحزبية والمستقلة.فقد افتتحت قائمة "ائتلاف الوطن الجديد" الإئتلافية، حملتها الإنتخابية، اليوم الإثنين، عبر تركيز خيمة دعائية تنشيطية وسط إحدى الفضاءات العامة بمنطقة الشيحية حيث تواصل أعضاءها مباشرة مع المواطنين وتولوا توزيع مطويات للتعريف ببرنامج القائمة الإنتخابي.وأفادت ثريا قاسم، رئيسة قائمة "الوطن الجديد" بدائرة صفاقس1، صحفية مكتب (وات) بأنها تتعهّد أساسا في حال نيلها ثقة الشعب وحصولها على مقعد في المجلس النيابي القادم، بتسوية وضعية البحارة وتمكينهم من قروض وبعث صندوق جهوي يعنى بالمشاريع المندمجة بين المعتمديات وإحداث مراكز للتكوين المهني بالمعتمديات، على غرار ما هو موجود بجزيرة قرقنة، "من أجل تجنيب أبناء المعتمديات مشاق التنقل إلى مركز ولاية صفاقس وبعث مشاريع سياحية على طول الشريط الساحلي بالجهة، فضلا عن تسهيل تنقل البضائع والأشخاص إلى جزيرة قرقنة بصفة منتظمة وحل المشاكل العالقة والإستبسال في الدفاع عن حقوق المرأة الريفية في ما يخص التغطية الإجتماعية والصحية وضمان أجر أدنى يحفظ كرامتها وعيشها".من ناحيتهم واصل أعضاء قائمة "تونس أخرى"، الإئتلافية، القيام بحملتهم الإنتخابية، مرتكزين أساسا على الإتصال المباشر مع المواطنين وتوزيع مطويات تعرف بوعودهم الإنتخابية وذلك انطلاقا من منطقة ساقية الدائر حتى منطقة الغرابة.وبدورههم اختار مرشحو قائمة "الحزب الدستوري الحر"، تركيز خيمة دعائية للتعريف بأبرز التزاماتهم النيابية في المستقبل وذلك وسط حي الأنس بمنطقة ساقية الزيت.أما قائمة "ائتلاف الكرامة" الإئتلافية فقد ارتأت القيام بحملتها الإنتخابية والتعريف بتعهداتها البرلمانية لدى المواطنين في منطقة "الحفارة" التابعة لمعتمدية ساقية الدائر وذلك عبر نصب خيمة دعائية.يُذكر أن عدد القائمات المترشحة للمجلس التشريعي المرتقب عن دائرة صفاقس1، يبلغ 52 قائمة، بين حزبية وائتلافية ومستقلة، وذلك للتنافس على 7 مقاعد داخل البرلمان.وتشمل دائرة صفاقس1 على 8 معتمديات هي (ساقية الزيت - ساقية الدائر- الحنشة - جبنيانة - العامرة - منزل شاكر - بئر علي بن خليفة - قرقنة).