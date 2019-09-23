تشريعية 2019 - المهدية: قائمات تفتتح حملتها متأخرة وأخرى تكثف من أنشطتها الدعائية

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- افتتحت قائمة حزب الجبهة الشعبية المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 عن الدائرة الانتخابية بالمهدية، الاثنين، حملتها الانتخابية بتنظيم مقهى سياسي بمنطقة سيدي زيد قدم خلاله رئيسها هيكل بلقاسم البرنامج الانتخابي.وتسعى القائمة، إذا ما حازت على ثقة الناخبين، إلى إحداث مناطق صناعية بمختلف معتمديات الجهة والسهر على إنجاز بنية تحتية قادرة على جلب المستثمرين خاصة في المناطق الداخلية مع تهيئة سبخة "الشط" واستغلالها من قبل فلاحي شربان وهبيرة والسواسي.ويتضمن برنامج القائمة، أيضا، عدة نقاط تهم العناية بالمبدعين والمثقفين وتعهد وصيانة المؤسسات التربوية وإحداث وحدات سياحية جديدة قادرة على استيعاب اليد العاملة إلى جانب إحداث مسلك سياحي يربط مختلف المناطق وربط الجهة بشبكة مواصلات لفك العزلة عنها.وتواصل قائمة الحزب الدستوري الحر، من جهته، الاتصال المباشر بالمواطنين في مناطق متعددة واستغلال الأسواق والمقاهي للتسويق لبرنامجها الانتخابي الذي تم تبويبه إلى مجموعة من المحاور أهمها الاقتصادي والمالي.ويشتمل هذا المحور على تعهدات من بينها اعتماد تقنية "الطوق" للحفاظ على قيمة الدينار وحمايته من الانزلاق على المدى القصير واتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية لتعبئة الموارد من العملة الصعبة والتحكم في التضخم.وتتعهد القائمة، إلى جانب ما تقدم، بتحديد سقف أقصى لمستوى عجز الميزانية وإحداث هيكل مختص في متابعة وإحكام التصرف في الدين العمومي وترشيد سياسة التداين علاة على إعادة هيكلة البنوك العمومية.وتعد، في المحور الاجتماعي، باستكمال اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي واحداث صندوق الحيطة الاجتماعية والتقاعد للمبدعين وإحداث باكالوريا ودكتوراه مهنية علاوة على العناية بالفلاحين والبحارة.وتسوق القائمة الائتلافية "النصر لتونس" لبرنامجها الانتخابي من خلال زيارة المجتمعات الريفية والمناطق المحرومة دون إهمال مراكز المدن الكبيرة على غرار المهدية وقصور الساف والشابة حيث تعد الناخب بتطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية خاصة بالمناطق الريفية.ويتضمن البرنامج الانتخابي، أيضا، إحداث لجان للإشراف ومتابعة انجاز المشاريع العمومية مع تكوين وتأهيل الفلاحين والبحارة ومزيد دعم قطاع الصناعات التقليدية وحل مشكل النقل العمومي.وتتعهد قائمة "النصر لتونس" بتحسين القطاع الصحي والعناية بالمؤسسات التربوية والنظر في المشاكل البيئية ومعضلة التلوث مع مراجعة منظومة التكوين المهني وتطويرها بالإضافة إلى تأهيل المسالك الفلاحية وفتح الأبواب أمام الاستثمار ومحاربة الفقر والخصاصة.وسعت القائمة المستقلة "صوت الأحرار" إلى الوصول إلى المواطنين بمناطق ريفية حيث قدمت لهم برنامجها الانتخابي الذي يتضمن مراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل ومراجعة اسناد المنحة الجامعية لفائدة أبناء صغار الفلاحين والبحارة.ويشتمل برنامجها الانتخابي، كذلك على مزيد تدعيم المرافق الصحية بالجهة وتعميم عملية المسح العقاري الإجباري وتوفير مياه الري بالمناطق الريفية من خلال إقامة محطة لتحلية مياه البحر.وتعد القائمة بتشجيع الفلاحين والبحارة على إحداث مشاريع عائلية إلى جانب تحسين البنية التحتية ودفع المشاريع المعطلة ونشر ثقافة النظافة مع إصدار دليل بيئي يساعد على حماية المناطق الهشة ومكافحة التلوث.ويشار إلى أن عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 عن ولاية المهدية، بلغ 48 قائمة منها 23 حزبية و15 مستقلة و10 قائمات ائتلافية فيما ناهز عدد المنتخبين المسجلين 247 ألفا و464 ناخب سيختارون من يمثلهم في ثمانية مقاعد بالبرلمان من خلال الاقتراع في 195 مركزا و508 مكتب انتخاب وفرتهم الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية.