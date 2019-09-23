تشريعية 2019-توزر : تفعيل قرار احداث منطقة للتبادل الحر في حزوة الحدودية ضمن نقاط البرنامج الانتخابي لقائمة التيار الديمقراطي

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- طرحت قائمة التيار الديمقراطي المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة توزر في اليومين الأخيرين برنامجها الانتخابي المرتكز على خمس نقاط رئيسية، على ناخبيها في كل من تمغزة وتوزر في انتظار زيارات ميدانية أخرى لباقي المدن واستغلال الأسواق الأسبوعية للالتقاء بأكبر عدد من الناخبين.وتتمثل النقاط الخمس للبرنامج وفق محمد شفيق زرقين رئيس القائمة، في المسألة العقارية ووضعية عمال القطاع الفلاحي بتوفير التغطية الاجتماعية والصحية لفائدتهم وتفعيل قرار احداث منطقة للتبادل الحر في حزوة الحدودية ثم تشخيص وضعية المياه في الجهة عبر تحيين خارطة الموارد المائية، اضافة الى إعادة تصنيف ولاية توزر ضمن ولايات التنمية الجهوية ذات الأولوية بعد خروجها من هذا التصنيف في سنة 2016 مما حرمها من عديد الامتيازات رغم انها ما زالت في حاجة الى دعم الاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات.وأضاف زرقين أن القائمة عرضت برنامجها على الناخبين وقامت بتفسيره والاستماع الى مشاغلهم موضحا أنهم تعهدوا بإيصال مشاغل متساكني الجهة بشتى الطرق الممكنة وهي مشاغل في عدة قطاعات منها الصحي بدعم طب الاختصاص الى جانب دعم قطاع النقل باستراتيجية جهوية تمتد على عشر سنوات لتمكين الجهة من تحسين خدمات النقل الحديدي وربطها بالطريق السيارة.وأوضح أن هذه المقترحات يمكن تحقيقها خلال فترتين نيابيتين مع السعي الى طرحها في الدورة النيابية القادمة، ملاحظا أن توفير بنية تحتية متطورة من شأنه ان يساهم في تشجيع المستثمر التونسي والاجنبي على الانتصاب في الجهة.وأشار في جانب آخر أن القائمة لم تقدم وعودا بمشاريع بل مقترحات ومشاغل تعهدت بأن تكون لها الأولوية بالنسبة إليهم.