تشريعية 2019-سيدي بوزيد: قائمات ''كلنا للوطن'' و''صوت سيدي بوزيد'' و''حركة النهضة'' تعرف ببرامجها الانتخابية

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية 2019 بدائرة سيدي بوزيد تقديم برامجها الانتخابية والتعريف باعضاء القائمات في مختلف المعتمديات.واكد رئيس القائمة الائتلافية "كلنا للوطن" بسيدي بوزيد اسماعيل زينوبي في تصريح ل(وات) ان قائمته تتعهد باستبدال الطبقة السياسية الحالية بمجموعة قادرة على تغيير الوضع والتأسيس لبلاد قوية اقتصاديا وعادلة اجتماعيا وتثمن ثرواتها ويكون المواطن عماد تنميتها وتستعاد فيها كرامة المواطن في قفته وفي علاقته بالامن.وبين رئيس قائمة "صوت سيدي بوزيد" المستقلة محمد الصحبي في تصريح ل(وات) ان برنامجهم الانتخابي يركز على نقاط اساسية تتمثل في التنمية عن طريق استكمال انجاز المشاريع المعطلة والتسريع بتعميم شبكة التطهير بكل المعتمديات، والتشغيل عن طريق القطع مع كل اشكال التشغيل الهش والوقتي والتسوية الآنية لعملة الحضائر، والفلاحة من خلال تذليل الصعوبات التي يعانيها الفلاح والقطاع خاصة ان ولاية سيدي بوزيد ذات خصوصية فلاحية.كما تهتم القائمة بالتسوية العقارية لوضعية الاراضي والتسريع في انجاز مشروع السوق الوطنية، ووضع حد لمهزلة الانقطاع المتكرر للماء والتسريع في كهربة الابار، والعناية بالقطاع الصحي عن طريق توفير التجهيزات وطب الاختصاص وتحويل المستشفيات الموجودة حاليا الى مستشفيات حقيقة توفر الخدمات الصحية للمواطن، والاسراع في انجاز المستشفى الجامعي بالجهة، والتعليم بالعناية بالبنية التحتية وتوفير النقل المدرسي والخدمات المدرسية.وافاد عضو بقائمة حزب "حركة النهضة" عن دائرة سيدي بوزيد مفتاح ميساوي في تصريح ل(وات) ان برنامجهم الانتخابي يركز على العدل في التنمية من خلال تفعيل التمييز الايجابي لفائدة الجهة عن طريق ايجاد حلول لمختلف مشاغل الجهة فيما يتعلق بالتنمية، وخاصة التسريع ياستكمال انجاز المشاريع الكبرى على غرار سوق الانتاج والبنية التحتية وايجاد حلول لارتفاع الاسعار، اضافة الى العناية بالشباب وبالمراة وبقطاع التعليم وخاصة مزيد العناية بقطاع الامن والتصدي لكل اشكال الجريمة.