تشريعية 2019 - جندوبة: رئيس القائمة المستقلة ''تونس اللي نحبوها'' يتعهّد بالعمل على إنجاز طريق سيارة تونس عين دراهم طبرقة

Lundi 23 Septembre 2019
وات - "الإعتماد على حلقات نقاش مباشرة مع المواطنين في الساحات العامة والخوض في تحليل الأسباب التي أبقت ولاية جندوبة في الوضع الإجتماعي والإقتصادي الذي هي عليه اليوم وارتباطات ذلك بالتشريعات التي تسنّ والقرارات التي تتخذ ومناقشة المقترحات الممكنة لحلحلة هذا الوضع على قاعدة تشريك أبناء الجهة"، هو الشكل الذي اعتمدته القائمة المستقلة "تونس اللي نحبوها"، المترشحة للإنتخابات التشريعية بدائرة جندوبة، وفق ما أكده رئيسها، فوزي اللويزي اليوم الإثنين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
ويتضمن برنامج هذه القائمة المستقلة والذي يعرضه رئيسها للنقاش في الفضاءات العامة، "العمل على حل معضلة الماء الصالح للشراب بكامل أنحاء الولاية وإنهاء حالة العطش ونقص الموارد المائية بإحكام التصرف فيها وتوسعة المنطقة السقوية بفرنانة وتجديد قنوات الري بحمام بورقيبة والعمل على التخفيض في كلفة مياه الري، بما من شأنه أن يدفع نحو تكثيف الإنتاج وتنويعه واستغلال أوسع للأراضي الفلاحية، إضافة إلى العمل على دعم إمكانيات التخزين في قطاعي الحليب والحبوب بالجهة".
وإلى جانب هذه النقاط التي تضمنها برنامج القائمة المستقلة "تونس اللي نحبوها" الذي نوقش اليوم في إحدى ساحات مدينة عين دراهم، يسعى أعضاء القائمة إلى اقناع الناخبين بالتصويت لهم وذلك حتى يتسنى لهم أو لرئيسها المتقاعد من الوظيفة العمومية، العمل على الإنطلاق في دراسة لإنجاز طريق سيارة تونس عين دراهم وطبرقة والإنطلاق في دراسة ميناء تجاري في طبرقة وتأهيل مطار طبرقة عين دراهم الدولي، لإنجاز عمليات الشحن منه واليه وإنهاء حالة العطالة التي هو عليها اليوم.
كما تعهّد اللويزي بالعمل على تفعيل الدراسات والقرارات المتعلقة بحماية مدينة بوسالم من الفيضانات وبعث منطقة التبادل التجاري الحر على الشريط الحدودي التونسي الجزائري وتمكين مستشفيات الجهة، من معدات وإطارات طبية وشبه طبية وربطها لمنظومة معلوماتية تواكب المتغيرات في هذا القطاع الحساس.
مركزيا سيسعى رئيس القائمة، في حال فازت قائمته بمقعد أو اكثر في البرلمان، إلى العمل على استكمال وضع المؤسسات الدستورية، على أن لا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ مباشرة مجلس نواب الشعب أشغاله والمحافظة على دور الدولة التعديلي لحماية الفئات الضعيفة.
ويتضمن برنامج هذه القائمة المستقلة والذي يعرضه رئيسها للنقاش في الفضاءات العامة، "العمل على حل معضلة الماء الصالح للشراب بكامل أنحاء الولاية وإنهاء حالة العطش ونقص الموارد المائية بإحكام التصرف فيها وتوسعة المنطقة السقوية بفرنانة وتجديد قنوات الري بحمام بورقيبة والعمل على التخفيض في كلفة مياه الري، بما من شأنه أن يدفع نحو تكثيف الإنتاج وتنويعه واستغلال أوسع للأراضي الفلاحية، إضافة إلى العمل على دعم إمكانيات التخزين في قطاعي الحليب والحبوب بالجهة".
وإلى جانب هذه النقاط التي تضمنها برنامج القائمة المستقلة "تونس اللي نحبوها" الذي نوقش اليوم في إحدى ساحات مدينة عين دراهم، يسعى أعضاء القائمة إلى اقناع الناخبين بالتصويت لهم وذلك حتى يتسنى لهم أو لرئيسها المتقاعد من الوظيفة العمومية، العمل على الإنطلاق في دراسة لإنجاز طريق سيارة تونس عين دراهم وطبرقة والإنطلاق في دراسة ميناء تجاري في طبرقة وتأهيل مطار طبرقة عين دراهم الدولي، لإنجاز عمليات الشحن منه واليه وإنهاء حالة العطالة التي هو عليها اليوم.
كما تعهّد اللويزي بالعمل على تفعيل الدراسات والقرارات المتعلقة بحماية مدينة بوسالم من الفيضانات وبعث منطقة التبادل التجاري الحر على الشريط الحدودي التونسي الجزائري وتمكين مستشفيات الجهة، من معدات وإطارات طبية وشبه طبية وربطها لمنظومة معلوماتية تواكب المتغيرات في هذا القطاع الحساس.
مركزيا سيسعى رئيس القائمة، في حال فازت قائمته بمقعد أو اكثر في البرلمان، إلى العمل على استكمال وضع المؤسسات الدستورية، على أن لا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ مباشرة مجلس نواب الشعب أشغاله والمحافظة على دور الدولة التعديلي لحماية الفئات الضعيفة.
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Par:mandhouj (France )
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