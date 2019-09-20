الهايكا توافق على طلب التلفزة التونسية إجراء مناظرات بمشاركة نبيل القروي

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - أفادت مؤسسة التلفزة التونسية، الجمعة، بأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ال(هايكا)، وافقت على طلب تمكين المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني، وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية، أو التسجيل، أو البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.
وأضافت التلفزة التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها وجهت، إثر هذه الموافقة، مراسلات في الغرض، إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
وأشارت إلى أنها اتبعت في طلبها المسارين الإداري والقضائي، إذ كلفت محاميها بطلب استعجال النظر في هذه الأذون الفضائية، مذكرة بأن هيئة الاتصال السمعي والبصري كانت ثمنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.
وكان رئيس الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، قال في ندوة صحفية اليوم، "إن الهيئة وجّهت مراسلات للسلط القضائية، للمطالبة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكين المترشّح للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي، من النفاذ لوسائل الإعلام، والتمتّع بحقه في تقديم برنامجه والتعريف برؤاه في ما يتعلق بمختلف القضايا الوطنية".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مرور كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019.
يذكر أن دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أوت الماضي.
وأضافت التلفزة التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها وجهت، إثر هذه الموافقة، مراسلات في الغرض، إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
وأشارت إلى أنها اتبعت في طلبها المسارين الإداري والقضائي، إذ كلفت محاميها بطلب استعجال النظر في هذه الأذون الفضائية، مذكرة بأن هيئة الاتصال السمعي والبصري كانت ثمنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.
وكان رئيس الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، قال في ندوة صحفية اليوم، "إن الهيئة وجّهت مراسلات للسلط القضائية، للمطالبة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكين المترشّح للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي، من النفاذ لوسائل الإعلام، والتمتّع بحقه في تقديم برنامجه والتعريف برؤاه في ما يتعلق بمختلف القضايا الوطنية".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مرور كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019.
يذكر أن دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أوت الماضي.
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Par:sarramba (Tunisia )
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