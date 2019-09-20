رئيس القائمة المستقلة ''شباب توزر'': برامجنا قطاعية ولكنها موجهة إلى الشباب بدرجة أولى

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- قال رئيس القائمة المستقلة "شباب توزر" المترشحة بدائرة توزر الياس المباركي خلال افتتاح الحملة الانتخابية "برامجنا قطاعية لكنها موجّهة إلى الشباب بدرجة أولى" موضحا بأن البرنامج الذي يشمل عدة قطاعات سعى الى تقديم مقترحات لتحسين قدرة بعض القطاعات على خلق مواطن الشغل.وكانت القائمة افتتحت بعد ظهر اليوم أنشطتها الدعائية باتصال مباشر بالمواطنين في عدد من الاحياء بمدينة نفطة على أن تقوم غدا السبت بنصب خيمة دعائية في السوق الأسبوعية بتوزر.وبيّن رئيس القائمة أن البرنامج الانتخابي الذي تتوجه به الى الناخبين يضم خمس نقاط أولها المتعلقة بالشباب بصفة مباشرة من خلال حث الحكومة على ترسيم عمال الحضائروفي المجال الفلاحي تقترح القائمة تهيئة أربعة آلاف هكتار من الأراضي المخصصة لغراسة النخيل توزع على الشباب العاطل عن العمل وفي نقطة ثالثة تقترح احداث معهد عال محتص في التكوين الفلاحي وذلك باستغلال الموجود حاليا بدقاش بمركز التكوين المهني الفلاحي.كما تهتم القائمة بالقطاع الصحي من خلال مقترح تحويل المستشفى الجهوي بتوزر الى مستشفى جامعي وفي القطاع الثقافي يهدف برنامجها الانتخابي إلى تهيئة المسرح البلدي واحداث دور ثقافة في كامل مناطق الولاية واحداث شركة جهوية للنقل، هذا الى جانب بعض المقترحات التي تهم التنمية الجهوية حسب تعبيره منها إحداث مسبح بلدي ومناطق خضراء في كامل الولاية تسمح بتحسين الوضع البيئي.كما تهتم القائمة بعدة مواضيع ذات صلة بالشأن التنموي على غرار استغلال ثروة الملح في شط الجريد ودعم الرحلات الدولية بمطار توزر نفطة الدولي.