تشريعية 2019- تطاوين: قائمة ''عيش تونسي'' تنصب خيمة دعائية بالسوق الاسبوعية في غمراسن

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- في إطار حملة الانتخابات التشريعية في ولاية تطاوين نظمت اليوم الجمعة قائمة "عيش تونسي" خيمة دعائية بالسوق الاسبوعية في غمراسن وزعت خلالها بياناتها الانتخابية المتضمنة عديد المحاور والاهداف من أهمّها ما تحدثت عنه عضو القائمة ابتسام الصابري.وقالت في تصريح لمراسل (وات) إن " قائمة عيش تونسي تهدف الى استرجاع بلادنا ونحن نعرف ان جهتنا ولاية تطاوين غنية بثرواتها الباطنية من غاز وبترول ومخزون مائي ضخم إضافة الى المواد الانشائية وهو كفيل بان يجعل حياتنا افضل بكثير ممّا هي عليه الان ويحقق لنا الاكتفاء الذاتيّ"، مضيفة أن الشركات الأجنبية مرحّب بها في الجهة "إلا ان الشفافية والوضوح في كيفية استغلالها ثرواتنا هي السبيل الوحيد لبقائها" حسب تعبيرها.وتعهّد البيان الانتخابي للقائمة "عيش تونسي" فقد تعهّد بنشر الملفات المتعلقة بالثروات الطبيعية للعموم ومحاكمة المتواطئين والفاسدين وإحداث صندوق الاستثمار بإيرادات الثروات واعتماد الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للطاقة، وفي مجال الفلاحية تعهدوا بمحاربة القشارة والمحتكرين ودعم الفلاحين لتوفير الأكفّاء الذاتي والتعريف بالمنتوج التونسي في العالم.وتعهّدت القائمة أيضا بجمع قطاعات التعليم والتربية والتكوين المهني والتشغيل في وزارة واحدة وتقليص البطالة وازالة كل المعوقات التي تمنع أي تونسي وتونسية من إحداث مشروعه.