تشريعية 2019 - المهدية: القائمة المستقلة ''العبور'' تطرح برنامجها الانتخابي على المواطنين

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- اعتمدت القائمة المستقلة "العبور"، المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 عن الدائرة الانتخابية بالمهدية، الجمعة في استقطاب الناخبين على فريق دعاية يعمل على الاتصال المباشر بهم في الفضاءات العامة وتقديم برنامجها الانتخابي.ويرتكز برنامج قائمة "العبور"، التي تتكون من مجموعة من أساتذة التعليم العالي، على تأمين بيئة محفزة توفر فرص العمل وتعزز القطاعات الانتاجية مع تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بالعمل على توفير التسهيلات الادارية من قبل النائب.وتسعى القائمة الى المساهمة في تاهيل المرافق العامة وتعزيز مشاركة الشباب في المجال السياسي والاقتصادي بالاضافة الى تحديد عدد العاطلين بجهة المهدية ومكافحة البطالة عبر تنظيم سوق العمل ورفع مستوى اليد العاملة وتشجيع المشاريع الصغرى.ويتضمن البرنامج الانتخابي، أيضا، المحافظة على مجانية الخدمات الصحية للجميع وضمان جودتها وتوفير التجهيزات الصحية اللازمة بالمستوصفات والمستشفيات العمومية إلى جانب العمل على المحافظة على مجانية التعليم المجدي وتحسين مناهجه.وتسعى القائمة الى حماية الممتلكات الثقافية والتراث والاستثمار في المسارح ودور السينما مع اعتماد سياسة بيئية مستدامة وفعالة واعتماد خطط شاملة لادارة النفايات وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة.ويشتمل البرنامج، إلى جانب ما تقدم، جعل معتمديات المهدية تنسجم لتوفر اقتصاد محلي وحيوي بالإضافة إلى إنشاء منظومة نقل عمومي متكاملة وتحديث جميع خدمات المؤسسات العمومية وإرساء بنية تحتية تتسم بالشفافية.