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تشريعية 2019- سوسة : قائمة ''الوطن الجديد'' تكتفي بنصب خيمة بساحة الشلي بمدينة سوسة وبتوزيع بيانها الانتخابي وصور أعضائها

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - ما زالت الحملة الانتخابية لــــ 49 قائمة حزبية ومستقلة ترشحت للفوز بمقاعد مجلس النواب عن دائرة سوسة تسير بنسق بطيء حيث اكتفى عدد قليل من القائمات الى حد صباح اليوم الجمعة بتعليق بياناتها وصور مرشحيها في الاماكن المخصصة وذلك الى جانب محاولة الاتصال المباشر بالمواطنين وحثّهم على التصويت لها.

واكتفت في هذا الإطار قائمة " الوطن الجديد " بنصب خيمة بساحة الشلي في مدينة سوسة وبتوزيع صور أعضائها وبيانها الانتخابي الذي تضمن جملة من التعهدات والحلول التي يقترحونها لولاية سوسة.


وتعهدت قائمة الوطن الجديد التي ترأسها سلمى الرياحي بالعمل على غلق المنشآت الصناعية التي من شانها احداث اضرار بالمتساكنين وإيجاد صيغة تعويضية ونقلها بعيدا عن المناطق العمرانية، وبإصلاح منظومة التعليم واعطاء الاحقية في التشغيل لحاملي الشهائد العليا دون مناظرة الكاباس وذلك فضلا عن التعهد بإصلاح منظومة الصحة وتوفير بطاقة معالجة لكل شخص.
ووعدت أيضا بالاحاطة بمحدودي الدخل والمراة العاملة بالقطاع الفلاحي وتمتيع الشباب المعطل من قروض صغرى دون فوائد وحثّهم على الاستثمار.

  
  
     
  
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