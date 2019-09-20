نابل 1 : رصد 25 مخالفة منذ انطلاق حملة الانتخابات التشريعية

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - بلغ عدد المخالفات المسجلة بالدائرة الانتخابية نابل 1 منذ انطلاق حملة الانتخابات التشريعية يوم 14 سبتمبر الجاري وإلى غاية اليوم الجمعة، 25 مخالفة، وفق ما ذكره رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 العروسي بن عبد الله لـــ(وات).
وبين ذات المصدر أن هذه المخالفات توزّعت إلى 6 مخالفات تتمثل في التعليق خارج الاماكن المخصصة للتعليق ومخالفة تتعلق بنشاط غير معلن و18 مخالفة تتصل بتعليق البيان الانتخابي دون التأشير ، مضيفا انه تم توجيه 4 تنابيه لقائمات حزبية وائتلافية لأنها تملك صفحات مدعومة ومموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الحملة شهدت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نسقا تصاعديا من حيث تعليق البيانات وتكثيف الانشطة الدعائية بمختلف المعتمديات التابعة للدائرة الانتخابية نابل 1 والبالغ عددها 9 معتمديات.
وتتنافس القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة والبالغ عددها 47 قائمة على 7 مقاعد صلب مجلس نواب الشعب وهي تتوزع على 14 قائمة مستقلة و10 قائمات ائتلافية و23 قائمة حزبية.
وبين ذات المصدر أن هذه المخالفات توزّعت إلى 6 مخالفات تتمثل في التعليق خارج الاماكن المخصصة للتعليق ومخالفة تتعلق بنشاط غير معلن و18 مخالفة تتصل بتعليق البيان الانتخابي دون التأشير ، مضيفا انه تم توجيه 4 تنابيه لقائمات حزبية وائتلافية لأنها تملك صفحات مدعومة ومموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الحملة شهدت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نسقا تصاعديا من حيث تعليق البيانات وتكثيف الانشطة الدعائية بمختلف المعتمديات التابعة للدائرة الانتخابية نابل 1 والبالغ عددها 9 معتمديات.
وتتنافس القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة والبالغ عددها 47 قائمة على 7 مقاعد صلب مجلس نواب الشعب وهي تتوزع على 14 قائمة مستقلة و10 قائمات ائتلافية و23 قائمة حزبية.
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Par:Potentialside (Tunisia )
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