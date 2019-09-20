تشريعية 2019- المنستير: رئيس قائمة آفاق تونس يتعهد لناخبيه بعدم التغيب عن جلسات مجلس نواب الشعب

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - تعهّد رئيس قائمة آفاق تونس بدائرة المنستير محمّد عادل قلالة لناخبه في حال فوزه في الانتخابات التشريعية 2019 بالتواجد بصفة مستمرة بمجلس نواب الشعب للقيام بدوره كما ينبغي وبتخصيص فترة أسبوعيا لمقابلتهم والاستماع لمشاغلهم وذلك في تصريح لــ(وات) على هامش حملته الانتخابية بدائرة المنستير.
وأضاف أنه سيعمل على دعم المؤسسات المكلفة بالعناية بالبيئة وتثمين الفضلات، وإيقاف كلّ عملية سكب للمياه غير المعالجة في البحر، ومعاضدة جهود البلديات لتحقيق مشاريعها التنموية، العمل على وضع منوال تنموي اقتصادي جديد ينمي دخل الفرد والأسرة من ذلك إدماج الاقتصاد الموازي وتنمية عدّة قطاعات كالسياحة والنسيج والفلاحة والتكنولوجيات البيئية ودعم التوأمة بين مدن من ولاية المنستير ومثيلاتها بالخارج لجلب الاستثمارات نحو الجهة.
وتولى رئيس قائمة آفاق تونس مع أعضاء قائمته اليوم في السوق الأسبوعية في مدينة جمّال توزيع مطوية لبرنامج هذه القائمة التي شعارها "حرّ وراسي عالي" وجاء برنامجها في خمس نقاط تمحورت حول العمل على تطوير العلاقات الخارجية الدولية للجهة، ودعم الخارطة الصحية، وتطبيق منوال اقتصادي جديد، وتشجيع الاستثمارات الذكية ذات القدرة التشغيلية الكبيرة، ومساندة موارد البلديات ومشاريعها.
ويشار إلى ملاحظة محلية عن منظمة "أنا يقظ" قد حضرت نشاط قائمة آفاق تونس بالسوق الأسبوعية في جمّال.
وأضاف أنه سيعمل على دعم المؤسسات المكلفة بالعناية بالبيئة وتثمين الفضلات، وإيقاف كلّ عملية سكب للمياه غير المعالجة في البحر، ومعاضدة جهود البلديات لتحقيق مشاريعها التنموية، العمل على وضع منوال تنموي اقتصادي جديد ينمي دخل الفرد والأسرة من ذلك إدماج الاقتصاد الموازي وتنمية عدّة قطاعات كالسياحة والنسيج والفلاحة والتكنولوجيات البيئية ودعم التوأمة بين مدن من ولاية المنستير ومثيلاتها بالخارج لجلب الاستثمارات نحو الجهة.
وتولى رئيس قائمة آفاق تونس مع أعضاء قائمته اليوم في السوق الأسبوعية في مدينة جمّال توزيع مطوية لبرنامج هذه القائمة التي شعارها "حرّ وراسي عالي" وجاء برنامجها في خمس نقاط تمحورت حول العمل على تطوير العلاقات الخارجية الدولية للجهة، ودعم الخارطة الصحية، وتطبيق منوال اقتصادي جديد، وتشجيع الاستثمارات الذكية ذات القدرة التشغيلية الكبيرة، ومساندة موارد البلديات ومشاريعها.
ويشار إلى ملاحظة محلية عن منظمة "أنا يقظ" قد حضرت نشاط قائمة آفاق تونس بالسوق الأسبوعية في جمّال.
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Par:Potentialside (Tunisia )
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