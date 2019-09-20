تشريعية 2019- سيدي بوزيد : القائمات المترشحة بدائرة سيدي بوزيد تركز على الاتصال المباشر بالمواطنين

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- ركزت القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة سيدي بوزيد على الاتصال المباشر بالمواطنين للتعريف بأعضاء القائمات وبرامجها الانتخابية.وفي هذا الاطار واصلت القائمة المستقلّة "التغيير والتقدّم" حملتها الخاصة بإلصاق المعلقات والبيانات الانتخابية وتوزيعها على المواطنين حيث اكد خالد عمري رئيس القائمة أن برنامجه يتركز على 13 نقطة اساسية اهمها تفعيل دور النائب الرقابي والمتمثل في التصدي لكل الاخلالات والتجاوزات وإحداث شركة وطنية للتسويق الزراعي مقرّها سيدي بوزيد والقطع مع سياسة التوريد العشوائية ودعم صغار الفلاحين وضمان جودة البذور ومراجعة توزيع العلف المدعم واحداث مناطق سقوية وإعادة النظر في وضعية الاراضي الاشتراكية وتوفير التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب واحداث سدود وبحيرات والترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة والتسريع فيذ تركيز المجلس الاعلى للجماعات المحلية وتسوية وضعية التشغيل الهشّ.وذكر بدر الدين قمودي رئيس قائمة حركة الشعب انه اختار الاتصال المباشر بالمواطنين للتعريف بأعضاء القائمة وشرح برنامجه الانتخابي الذي يهدف الى تعميق النظام الجمهوري وتعزيز مؤسساته وتطبيق قوانينه وتوجيه برامج الحكم لحماية المكتسبات الاجتماعية وتطوير منظومات التعليم والصحة والنقل والتغطية الاجتماعية وتمكين الكفاءات النسائية والشبابية من حقها وواجبها في بناء صرح الدولة المدنية.واضاف ان برنامجه الانتخابي يهتم ايضا بمقاومة كل انواع الفتنة والارهاب والتطرف وايجاد خطط تنموية للنهوض بالمناطق الداخلية وتعزيز العلاقات بدول الجوار المغاربي دفعا للتنمية.وبيّن الناصر العوني رئيس القائمة المستقلة "الإقلاع" أن البرنامج الانتخابي الذي تم إعداده يسعى الى تكريس ارادة الشعب واستقلالية صنع القرار ومقاومة الفساد الاداري والبيروقراطي واصلاح المنظومة الجبائية والتشريعية وتكريس مبدا استقلالية القضاء بالإضافة الى تطوير المنظومة البيئية ومكافحة جميع أشكال التلوّث وتسوية الوضعية العقارية وتمكين العاطلين عن العمل من استغلال الاراضي الدولية وضمان حقوق المراة الريفية وتحسين البنية التحتية وتفعيل العديد من القرارات الاخرى المخصصة لولاية سيدي بوزيد على غرار المستشفى الجامعي وسوق الانتاج والمجلس الاعلى للجماعات المحلية.وركزت القائمة المستقلة "شباب البلاد" التي يتراسها حلمي قدري على العديد من النقاط المتعلقة بتفعيل الفصل 96 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي بين الجهات والقيام بمبادرة تشريعية تخص العمل التطوعي وبدون اجر لكل اعضاء مجلس نواب الشعب الى جانب تعويض الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية ودعم الفلاحين ومنحة قارة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي ونصف يوم عمل للمرأة التي لديها طفل أقلّ من 6 سنوات ومقترح فرض ادخال العملة الأجنبية الى البنك المركزي على الشركات السياحية وتكليف خبراء لتقييم الضرر الحاصل من نهب موارد الطاقة التونسية والتعويض عن ذلك.وذكر السعدي براهمي رئيس القائمة المستقلة "الكرامة" أن برنامجه الانتخابي يهدف بالأساس الى معرفة كامل حقيقة الاغتيالات السياسية وكشف كل ما يروّج حول الجهاز السري ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الى جانب ايجاد معالجة جدية لتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام بالمناطق الداخلية المهمشة ودفع التنمية بها وتشغيل شبابها العاطل عن العمل.